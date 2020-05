Szorongásukat oldják a kényszeres vásárlással

A kényszeres vásárló gyakran fölösleges dolgokat halmoz fel, és adósságba hajszolja magát – mondja dr. Petke Zsolt addiktológus.

– Kik a kényszeres vásárlók?

– Ez a betegség is egyfajta függőség. Leküzdhetetlen vá­­gyat éreznek a vásárlás iránt, általában fölösleges dolgokat halmoznak fel. Az alkohol- vagy drogfogyasztáshoz hasonlóan egyre gyakrabban kell ismételni, hogy csökkenjen a belső szorongás. Idővel aztán egyre ke­­vésbé számítanak a negatív következmények.

– Elkezd hazudozni a környezetének?

– Leginkább magának: hi­­szi, hogy azonnal szüksége van egy új garnitúra felnire, egy har­­madik szuper laptopra vagy a sokadik pár új cipőre. A kényszeres vásárló erején felül költekezve gyorsan eladósodhat. Minden örömforrást kiiktat az életéből, elsősorban a társas kapcsolatokat. A vásárlás válik a legfontosabb örömforrássá.

– Ráadásul az online oldalak is a kezükre játszanak.

– Valóban, amúgy is előnyben részesítik ezeket az oldalakat, hiszen a gép előtt ülve rengeteg holmit fel tudnak halmozni rövid idő alatt. Ilyenkor olyan erős a só­­várgás, hogy mire három nap múlva kiszállítja csomagot a fu­­tár, a felére nem is emlékszik, mintha nem is ő rendelte volna.

– Kiket érint leginkább ez a betegség?

– A függőségre hajlamos, szorongó típusokat. Érdemes azonban tudni, hogy a kényszeres vásárlás nem elsősorban kényszerbetegség, hanem egy addikciós probléma. A betegség kéz a kézben jár az önbecsülési problémákkal, az alacsony önértékeléssel.

– Hogyan lehet diagnosztizálni a zavart?

– Mint az összes függőségnél, a környezet észleli először a problémát. A következő lépés, hogy ma­­ga a kényszeres vásárló is felismerje, hogy valami nincs rendben.

– Mi segít a gyógyulásban?

– Fontos a szoros napirend, hetirend, órákra lebontva, a köl­­tések megtervezése és mo­nitorozása. Ha ezek nem segítenek, pszichológusi, csoportterápiás segítséget kell kérni, néhány hónap alatt fontos ered­­mények érhetők el.