SZTE Pont Ott Party a Dugonics téren – Leendő egyetemistákkal vártuk az eredményeket

Összesen 101881 diák jelentkezett idén valamilyen felsőoktatási intézménybe. A Szegedi Tudományegyetem különböző szakjaira pedig 14151-en. Ha nem is mindenki, de sokan a Rektori hivatal előtt várják a ponthatárokat Szegeden.

Ezt ne hagyja ki! Pont Ott Parti percről percre: felvételi ponthatárok élőben itt!

Eljött a pillanat, amire százezer ember vár az országban. Este nyolckor kiderülnek a 2021-es felvételi ponthatárok és ezzel az is, hogy kit melyik intézménybe vettek fel. Több nagyvárosban, így Szegeden is rendeztek a leendő hallgatóknak pontváró partit, amire mi is kinéztünk.

Este hat órára hirdették meg a rendezvényt, így mi is addigra mentünk. Ekkor még határozottan úgy tűnt, hogy nem érkeztek sokan a rendezvényre. Főként családokkal, szervezőkkel, biztonságiakkal találkoztunk. Fél füllel azonban kihallottuk, hogy a buli majd úgy is később indul be, a legtöbben majd akkor érkeznek. Ez így is lett, hétkor már jelentős tömeg várta a pontokat a műsorvezetővel együtt.

Amíg arra vártunk, hogy a sorsolás elkezdődjön – mert nyereményjáték is volt -, addig megkérdeztük Gábort, aki Szegeden él és kisebb baráti társasággal várta az eredményeket, hogy hova jelentkezett. Ő a Gyógyszerésztudományi karral próbálkozott és teljesen biztos volt benne, hogy bekerül. Azt is elmondta, hogy ha sikerül, akkor megfürdik a szökőkútban ünneplésként. Reméljük összejön neki. Később hallottuk, hogy a sorsoláson egy békéscsabai lány nyert, aki a szegedi kommunikáció és médiatudomány szakra jelentkezett, szerinte is meg lesz neki a szükséges ponthatár, de így is izgult.

Az emberek folyamatosan gyűltek a téren, ahogy közeledtünk a nyolc órához. A további program pedig Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese köszöntőjével folytatódott, majd nyolckor a pontok kihirdetésével.

Az izgalmak után pedig az Azahriah, azaz Paul Street zenekara koncertezik a téren.