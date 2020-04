Szülők viszik ki házhoz az ebédet

A település plébánosa, több óvodás gyermek édesapja és a polgárőr-egyesület önkéntes munkában segíti az ebéd házhoz szállítását Tiszaszigeten. Óvodások, iskolások és idősebbek jutnak ily módon meleg élelemhez, amit az óvoda konyháján főznek.

– Mindenki tenni akar szigeti, térvári lakótársaiért a láthatatlan kór ellen. Az itt élők sa­­ját vérmérsékletük szerint élték meg az elmúlt napokat, egyvalami azonban közös, és ez az összefogás. A múlt héten mértük fel az igényeket, hogy az óvodás korú gyerekek közül kinek igénylik az étkezést, már aznap jelentkeztek szülők, hogy ők szívesen segítenek a házhoz szállításban – mondta Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármestere.

Törvényi kötelezettségük, hogy biztosítsák az ebédet az iskolásoknak, természetesen csak azoknak, akik ezt kérik. A település vezetői úgy gondolták, az óvodások se maradjanak ki, így jelenleg 30 óvodás és 32 iskolás jut meleg élelemhez.

– Vannak olyan diákok, akik ugyan a mi iskolánkba járnak, ám szomszédos településeken élnek, nem túl jó körülmények között, nekik a Tiszaszigeti Polgárőr Egyesület tagjai szállítják el az ételt minden hétköznap – magyarázta a település vezetője. A „Maradj otthon” figyelemfelhívás nem csak a polgárőröket sarkallta arra, hogy ingyen vigyék házhoz az ételt. Két édesapa heti váltásban vállalta a futár szerepet. Csatlakozott a segítőkhöz a település plébánosa, Gyenes Csaba is, aki a faluház dolgozóival közösen juttatja el az ebédet a gyerekeknek. A Tiszaszigeti Sport Egyesület kisbuszát is bevetették, ők kölcsönadták jár­­művüket erre a célra.

A tanyagondnoki szolgálat munkatársai és a szociális munkások korábban is kihordták az ételt az időseknek, most már azoknak is elviszik, akik eddig eljöttek az ebédért az óvoda konyhájához. Ott főzik helyben az ebédet mindennap, szigorú higéniai feltételek betartása mellett. A konyhát lezárták, csak azok léphetnek be, akik ott dolgoznak. Az ételhordókat lefertőtlenítik, akinek pedig nincs, annak egyszer használatos dobozokat biztosítanak.