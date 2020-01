Szüntelen küzdelem az élete, de soha nem adja fel

Harmincöt évvel ezelőtt, 18 éves korában csíp­te meg egy Lyme-kórral fertőzött kullancs a ruzsai Makra Ágnest, aki azóta is szenved a betegség utóhatásaitól. Azt mondja, élete nagy részét a küzdelem teszi ki, de az, hogy valaki beteg, nem zárja ki, hogy legyenek boldog pillanatai, ezért nem hagyja, hogy bárki vagy bármi elvegye tőle ezeknek a boldog pillanatoknak az örömét.

