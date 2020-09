Szüreti mulatságot tartottak a Csongor téren

Szabadtéri szüreti mulatságot rendeztek állami gondoskodásban élő fiatalok számára pénteken a Csongor téren. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató központjának udvarán verseltek, táncoltak és szőlőt is préseltek.

Szent Mihály napjához kapcsolódóan immár ötödik alkalommal szervezett szüreti mulatságot gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek számára a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az Ágota Alapítvány. A péntekdélutáni programot a járványhelyzet miatt a szokásosnál kisebb létszámmal és szabad téren: a Csongor téri központ előtti téren tartották meg.

-A cél az, hogy felelevenítsük a népi hagyományokat, illetve hogy a fiatalok találkozzanak egymással. Sajnos idén sok rendezvényünk elmaradt, a tábort sem szerveztük meg, így most a kisebb együttléteket is nagyon meg tudjuk becsülni – fogalmazott Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója.

A mulatságra egyébként a tápéi, szegvári és csanádpalotai lakásotthonokból, illetve nevelőszülőktől is érkeztek fiatalok. A program során készítettek őszi dekorációkat, volt kvízműsor, versmondás, táncbemutató és szőlőpréselés is. Minden feladatnál fürt nevű valutát lehetett gyűjteni, melyet aztán a büfében ételre-italra válthatták be, illetve így lehetett megvásárolni az esti diszkó belépőjét is.

– Hiányoztak már az ilyen rendezvények, hiszen olyan barátokkal találkozhatok, akikkel a hétköznapokban nem – mondta a 17 éves Seres Dominika, aki Csanádpalotáról érkezett. Hasonlóan nyilatkozott a 21 éves Balogh Tibor is, aki önkéntesként a program szervezésében is segített, sőt citerázott is a színpadon. – Nemhogy nem nőttem ki ezekből a programokból, de ezeken érzem igazán jól magam – fogalmazott a Dr. Foltán József Lakásotthonban élő fiatalember.