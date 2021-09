Szűz Máriát ünnepelték öt napon át Újszegeden – Fotók

Idén is megtartották a hagyományos Mária-napokat Újszegeden, a pénteki zárómisén a betegek szentségét is kiszolgáltatták. A szentmisét Kránitz Mihály mutatta be, aki arra kérte a híveket, hogy igyekezzenek Mária lelkülete szerint élni.

Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia közösségének életében már régi hagyomány, hogy a Szűzanya születésnapját és névnapját Mária-napokkal kötik össze. Idén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt egy héttel később, szeptember 13. és 17. között szervezték meg a programot. Volt például Rózsafüzér találkozó, énekes áhitatot tartott a Szent Cecília Énekkar, valamint Taize-i imaórát is szerveztek. Minden nap 18 órakor más-más lelkipásztor mondott szentmisét, a zárónapon pedig Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora misézett. Kiderült, Kránitz Mihály több szállal is kötődik megyénkhez, hiszen résztvevője a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciának, valamint kispapként is járt itt, amikor katonai szolgálatra rendelték be és mezőgazdasági munkát kellett végeznie, méghozzá Szatymazon. Éjjelente a szegedi szemináriumban szálltak meg társával. A professzor prédikációjában arról beszélt, hogy a híveknek is el kell sajátítania azokat az erényeket, amelyekre Pál apostol Timóteust kérte, vagyis a hitet, az életszentséget, a türelmet és a szelídséget ahhoz, hogy hiteles keresztény életet tudjanak élni. Szűz Máriáról azt mondta, hogy közülünk való volt, abban különbözött tőlünk, hogy a kegyelemből többet kapott és mi ezért nézünk fel rá. Emlékeztetett, két liturgikus kör van, egyik a Krisztus-kör, míg a másik kör a Boldogságos Szűz Máriáé, amelynek utolsó napja a Fájdalmas Szűzanya napja, szeptember 15. Hozzátette, három szót érdemes megjegyezni a nap kapcsán, ez pedig a kereszt, a fájdalom és a szolgálat. Ezek mind jelen voltak Mária életében, aki együtt tudott működni Istennel, az Úr szolgálóleánya volt – tette hozzá. Hangsúlyozta, Mária Jézus kísérője volt az üdvösség megvalósításában, csendesen, szolgálóleányként követte fiát a keresztig. Mária volt gyermeke első tanítványa és követője is. Kránitz Mihály figyelmeztetett, Mária vállalta az Istentől kapott küldetést, ezzel pedig kiérdemelte Isten különleges kegyelmét. A pénteki szentmisén kiszolgáltatták a betegek kenetét is, melyben az idősek vagy súlyos betegséggel küzdők részesülhettek. A szentmisében közreműködött Kuzma Levente orgonaművész, aki orgonaversenyt adott a liturgia után, ezzel zárultak a Mária-napok Újszegeden.