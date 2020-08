Tábla miatt áll a bál Klárafalván

– Nem kérek kártérítést, csak annyit akarok, hogy ezt sürgősen tüntessék el – mondja Hunyadi-Huszta Brigitta arról a klárafalvi térképes tábláról, ami a faluház közelében áll. Tíz fényképe látható rajta, ezeket ingyen adta, és a falu látványosságait ábrázolnák, ha a nyomdai kivitelezés nem sikerült volna félre. Ugyanis az összes kép homályos, életlen. Ez a helyzet a térkép felirataival is, amelyek így nehezen olvashatók. A táblát két hete avatták fel ünnepélyesen. – Ez így rossz fényt vet a falura és rám is – mondja a fotós, aki a történtek miatt csúnyán összeveszett a polgármesterrel, és azóta is dühös, hogy a képei még mindig közszemlére vannak téve elcsúfított formában.

– Ebben hibáztam – ismeri el a polgármester, Boros Zsolt, aki azt kéri, ne fotózzuk le. – Sebtében kellett elhoznom a táblát a cégtől, így aztán nem néztem meg alaposan. Itthon, szembesülve a problémával próbáltam reklamálni, de arra hivatkoztak, hogy már átvettem – magyarázza.

Aztán, mivel a tábla pályázati pénzből készült, sürgette őket a határidő és kénytelenek voltak felállítani. Azt mondja, eredetileg is úgy volt, hogy a tábla csak átmenetileg lesz a helyén. Hunyadi-Huszta Brigittával megállapodtak, hogy közreműködik az új elkészítésében – ő végül ettől visszalépett. A polgármester azt ígéri, a táblát így is kicserélik, de hogy mikor, arra nem tudott válaszolni.

– Folyamatban van a dolog – mondta, és hozzátette: sajnálja, hogy Brigitta így megsértődött, és ő nem haragszik rá.

A félresikerült tábla egyébként 200 ezer forintba került.