Tábort szerveztek a diplomás romák Magyarcsanádon – Fotók

A Dél-alföldi Roma Diplomások Egyesülete évek óta szervez nyári tábort Magyarcsanádon a tehetséges, szorgalmas helyi és környékbeli roma gyerekeknek. A cél kettős: motivációt és támogatást adni az iskolai munkához, egyúttal ösztönözni őket identitásuk felvállalására – mindezt szórakoztató formában.

– Vagy ügyész leszek, vagy szí­­nésznő – mondta határozottan a magyarcsanádi művelődési ház folyosóján, éppen fellépés­­re várva a helyi általános iskola hatodikos diákja, Jankó Amanda Lívia.

Szeret iskolába járni

Nem először vett részt a Dél-alföldi Roma Diplomások Egyesülete által szervezett egyhetes nyári táborban, és mint lelkesen hozzátette, ezt mindig várja, nagyon jól érzi itt ma­­gát. A suliban négyes-ötös tanuló, szeret iskolába járni, és most is szívesen vett részt a játékos fejlesztő feladatokban, de a legjobban annak örül, hogy a tábor hangulata vidám, családias, és sokat lehet táncolni. Ez utóbbiból egyébként a rövid beszélgetést követően a színpadon, társaival együtt ízelítőt is adott, pompás, színes ruhában ropva a hagyományos dallamokra.

Őrzik a hagyományokat

A táborban, ami a hétvégén, látványos műsorral zárult, a gyerekek kézműves-foglalkozásokon, egészséges életmód­­ra nevelő előadásokon vettek részt, hagyományos és mo­dern táncokat tanultak, rajzoltak, festettek, és egymással versengve tantárgyi feladatlapokat töltöttek ki. Utóbbiak játékosak, kötetlenek voltak, például nyelvtani és matematikai témákban.

Kirándulni is voltak a Szege­­di Vadasparkban. Összesen 16 általános iskolás jöhetett el, többségük 10-11 éves. Teljes el­­látást kaptak – mondta Székely Csilla, az egyesület elnöke. Azt is fontosnak tartotta megje­gyezni, hogy a gyerekekkel olyan, szintén roma pedagógu­sok foglalkoztak, akikre érdemes felnézni – de vendégük volt egy olyan idős cigányasszony is, aki sokat tudott me­­sélni a régi ünnepekről, szokásokról. Ez utóbbiakról az egyesület archívumát felhasználva dokumentumfilmeket is láthattak.

Fontos az odafigyelés

A 2007 óta működő szervezet alapítója, Szécsi Istvánné nyugdíjas óvónő több mint tu­­catnyi roma fiatal pályáját kísérte végig az óvodás kortól a diplomáig – van köztük orvos, pedagógus, ápoló és jo­­gász is.

– Segítjük a helybeli roma gyerekek oktatását, nevelését. Igyekszünk odafigyelni rájuk, ösztönözni őket, és időről időre összehozzuk őket olyan romákkal, akik példát jelenthetnek nekik – mondja. – Természetesen lehet tisztelni egy becsületesen dolgozó közmunkást is, de a célunk az, hogy akiben megvan a tehetség, az tanuljon tovább, lépjen előre – teszi hozzá.