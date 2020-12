Hitel nélkül gazdálkodik Tömörkény

2021 az előkészített beruházások megvalósításának éve lesz Tömörkényen, több programot is ekkor fejeznek be. A fejlesztések során szem előtt tartják, hogy mindent önerőből vagy pályázati forrásból oldjanak meg.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Ez az év is úgy indult, mint a többi, csak nem úgy folytatódott. A járványhelyzetben nehezebb lett az ügyintézés, akadoztak a beszerzések, de egyébként a költségvetés az előző évekhez hasonlóan nem lett kisebb.

A gépjárműadóból befolyt összeg nyilván hiányzik, de megoldottuk. Tíz éve, amióta én vagyok a polgármester, nem vettünk fel hitelt, mindent önerőből va­­lósítottunk meg. Hasonlóképpen gondolkodunk, mint otthon: csak annyit költünk el, amennyink van

– értékelt Bánfi Sándor.

– Minden évben rendkívül takarékosan működik az önkormányzat, hogy a szociá­lisan rászorulókat, a gyerekeket és az időseket saját erőnkből tudjuk támogatni, tűzifával, iskolakezdési támogatással vagy karácsonyi csomaggal – tette hozzá a polgármester.

Mint megtudtuk, idén elindultak a Magyar Fa­­lu program beruházásai, többek között az óvoda tetőtér-beépítése is elkészült, itt nyolcvan négyzetméteren alakítottak ki irodákat, fejlesztőszobát, emellett belügyminisztériumi pályázati forrásból újították fel 39 millió forintból a település konyháját, TOP-os forrásból pedig az idősek klubját alakították ki a Szabadság téren, az épületben a családsegítő szolgálat és a házi segítségnyújtók is kaptak irodát. Elindult a Felgyővel is közös ivóvízminőség-javító projekt is, ez 2021 tavaszára készülhet el.

Bánfi Sándor kiemelte, 2021-ben várják az előkészített és megnyert pályázatok megvalósulását, megújul a szociális otthon, az iskolában és a műfüves focipályánál is végeznek felújításokat, megkezdődik a belvízcsatorna-rekonstrukció, emellett folytatódik a település arculatának fejlesztése, folytatják a fásítást is. – A mostani számokat látva 2021 hasonló lesz, mint az előző év. Minden megkezdett beruházásunkat szeretnénk befejezni, emellett várjuk az új TOP-os és a Magyar Falu program kiírásait. Folytatjuk az észszerű, takarékos gazdálkodást – értékelt a polgármester.