Talpra állna a tűz után a hétfős család – Fotók

Szinte mindene odaveszett egy héttagú családnak, miután több mint egy hónapja kigyulladt az otthonuk. Ma is a kiégett házban élnek, amit saját maguk szeretnének rendbe hozni, ehhez viszont hiányoznak a szükséges alapanyagok.

– Ég a szekrény! – erre a kiáltásra ért haza Gyarmati Mihály az óvodából fiaival. A férfi azonnal kihozta bent alvó kislányát az égő szobából, majd kivitte a család gázpalackját. A tűzoltók hamar megérkeztek, és el is oltották a tüzet, de két szoba kiégett, és a fürdőszoba is tönkrement. A családot február elején érte a csapás, szinte mindenüket elvesztették a tűzben.

– Az egész ház fekete füstös lett, porrá égett mindenünk. Semmink sem maradt, minden bútorunk odaveszett, a szekrénysor, a ruháink, a tévé, a kis megtakarításunk. A csekkjeink is elégtek, be se tudjuk fizetni, de újat kérni sem tudunk, mert a telefonjaink is tönkrementek. Annak örülhetünk, hogy a gyerekeknek nem lett semmi baja – beszélt helyzetükről a családfő.

A ház szerkezete nem sérült meg a tűzben, így azóta is ott laknak, egy kis előterű konyhában és két kisebb helyiségben összezsúfolódva öt gyerekkel. A fürdőszoba is használhatatlan, a konyhában melegítenek vizet, lavórban fürdenek. A város a két kiégett szoba közül az egyiket valamennyire rendbe hozta, ablakot cseréltek és új villanyvezetéket építettek ki. Gyarmatiék maguk újítanák fel a többit. – Most összevissza vagyunk zsúfolva, a kamrából csináltunk szobát. A piroskavárosi iskolában, ahová a nagyobbak is járnak, gyűjtés indult a javunkra, kaptunk rengeteg ruhát, bútort. Nagyon hálásak vagyunk nekik ezért, de a kapott bútorokat sem tudjuk hova tenni, kint állnak az udvaron – mondta Gyarmati Mihály. A férfi hozzátette, az ön­kormányzat felajánlotta, hogy biztosít számukra mestereket, nekik viszont elég lenne az alapanyag.

– Ami kis pénzünk van, azt mind ráköltjük erre a házra. Egy ajtó, ablak hiányzik, meg sóder, cement, csemperagasz­­tó, glett és háló. Magunknak mindent megcsinálnánk, van festő, kőműves a családban. Szégyelljük, hogy más segítségére szorulunk, de egy ilyen eset bárkivel megtörténhet, akár szegény, akár gazdag – összegzett a családfő.