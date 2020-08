Tart a kontaktkutatás a fül-orr-gégészeti klinikán

A hét első felében kiderülhet, hogy hogyan kerülhetett be a koronavírus-fertőzés a Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájára. A további intézkedésekről az eredmények megismerése után döntenek majd. Az intézményben továbbra is járványügyi helyzet van. A szegedi szennyvízben viszont alig mutatható ki a koronavírus.

A „járványügyi helyzetre való tekintettel csak sürgősségi el­­látás folyik” felirat és pár stop­­tábla fogadta azokat, akik a Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájára akartak bejutni a hétvégén. A Tisza Lajos körúti épületet még pénteken zárták le – írtuk tegnapi számunkban.

Keresik a kapcsolatokat

Úgy tudjuk, hogy az intézményben folyamatosan tart a kontaktkutatás, azaz megpróbálják kideríteni, hogy hogyan került be a koronavírus az osztályra. A járványügyi szakemberek ezzel még a hét első felében végezhetnek, azaz rövidesen kiderülhet, hogy egy beteg, vagy esetleg egy kórházi dolgozó volt az első fertőzött.

Akikkel még vasárnap a helyszínen beszéltünk, azt mondták, hogy az osztályon többen is megfertőződhettek koronavírussal, de hogy pontosan mennyien, azt nem tudták megmondani. Ennek ellenére egyébként volt, aki vasárnap is bejutott az épületbe.

Csak sürgős esetben

A klinika honlapján továbbra is azt írták, hogy csak sürgős eseteket tudnak fogadni. Ilyen, ha egy beteg állapota annyira leromlik, hogy ha nem látnák el azonnal, közvetlen életveszélybe kerülne, vagy súlyos, maradandó egészségkárosodást szenvedne.

Megemlítik például a vérzést, a fulladást, idegen testet a légcsőben vagy nyelőcsőben, azt, ha valaki egyáltalán nem tud nyelni, és a daganatos betegségeket.

Közben megvannak a friss eredményei annak a vizsgálatsorozatnak, amiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ a megyeszékhelyek szennyvizét vizsgálja. A szennyvízben lévő örökítőanyagból következtetnek arra, hogy az elkövetkező hetekben erősödhet-e a járvány. A mostani vizsgálat kimutatta, hogy a szegedi szennyvízben az örökítőanyag koncentrációja alacsony, és úgy néz ki, hogy egyelőre nem is emelkedik.

Nagyon kell figyelni

A szakemberek ennek ellenére arra figyelmeztetnek, hogy to­vábbra is szükséges a higiénés szabályok betartása, az arc érintésének elkerülése, az alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. De az is fontos, hogy aki köhög, az tegye a szája elé a kezét, rendszeresen szellőztessen, és a háztartásban is folyamatosan fertőtlenítsen.