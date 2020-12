Tavasszal avatják fel

Pályázati forrásból bővítette flottáját a Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület, az evezősök egy tízszemélyes sárkányhajót vásároltak a 2,8 millió forintos támogatásból. A hajó új lehetőségeket nyit a versenyzésben, a már meglévő húszszemélyes hajók futama mellett a tízfős hajók versenyeit is megren­dezhetik.

– Egy új, tízszemélyes sárkányhajót és húsz evezőlapátot szereztünk be az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület pályázatán. Ennek a kisebb hajónak az az előnye, hogy könnyebb összeszedni egy ekkora csapatot, mint egy húszfős hajót megtölteni. A következő versenyünkön a tízfős kategóriát is elindítjuk majd. Szeretnénk még egy ugyanilyen hajót vásárolni, ezt valószínűleg önerőből kell majd megoldania az egyesületünknek – tájékoztatott Kakuszi Gyöngyi, az egyesület vezetője. Mint megtudtuk, május közepén szeretnék megrendezni a hagyományos Sárkányos Pünkösdjüket, az új hajót is akkor fogják felavatni.