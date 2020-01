Tavaszra aszfaltozást ígér az önkormányzat a Tisza Lajos körút érintett szakaszán

Nyáron a vízvezeték-rekonstrukciós munkálatok miatti dugók, most az összevissza toldozgatott út teszi próbára a szegediek türelmét a Tisza Lajos körúton. A tavaly nyáron feltúrt útszakaszt egyelőre csak befoltozták, így szinte járhatatlan a klinikák előtti rész.

Tavaly június végén beszámol­tunk róla, hogy vízvezeték-rekonstrukciós munkálatokat végeznek a Tisza Lajos körúton és a Boldogasszony sugárúton. A beruházásra azért volt szükség, mert a vezetékszakaszon rendszeresen előfor­­dult meghibásodás. Ezért először az Ár­­vízi emlékműtől a Tisza Lajos körút–Boldogasszony sugárút kereszte­ződéséig javították a vezetékeket. Majd augusztus közepén lezárták a Boldogasszony sugárút, a Hősök kapuja és a Vitéz utca közötti szakaszt is, ez még iskolakezdéskor is így volt, szeptemberben a két közeli általános iskolába igyekvők számolhattak jelentős forgalmi dugókkal.

Betonnal öntötték ki

A klinikák előtti útszakaszon a forgalmi sáv jobb oldalában, valamint a parkolóhelyeken voltak munkaárkok. Ezeket szeptemberben befejezték, az ár­­kokat így-úgy befoltozták, ám már lassan négy hónapja nem történt változás. Az arra közlekedő autósoknak duplán kell figyelniük: nem elég a klinikákra érkező parkolni készülő autóstársakra figyelni, arra sem árt, hogy úgy szlalomozzunk, hogy ne menjen tönkre a járművünk. Harminc kilométer per órás sebességnél gyorsabban itt nem érdemes hajtani, az összevissza foldozgatott út alaposan próbára teszi az autót és a sofőrt is.

Dugók után rossz út

Erre panaszkodnak olvasóink is, egyikük szerint hasznos do­­log a közművek korszerűsítése, biztos szükség volt rá, ám azt, hogy a város egyik legforgalmasabb útszakasza fél éve rosszabb, mint egy tanyasi dűlőút, nem érti. A közösségi oldalon is sok felháborodott kommentárt találtunk. Egyikük így látja: „A vicc az, hogy mindez a kórházaknál van, a mentő mire be­­érkezik a beteggel, addigra kirázza az út belőle az utolsókat is. Ráadásul egy hónapig csinálták a semmit, a szegediek tűrték, hogy mindennap dugóban közlekednek, és kaptak egy rossz utat cserébe”. Egy másik szegedi arra panaszkodott, hogy szerinte az „összegányolt” huppanókon nem lehet kerékpárral közlekedni, egy másik hozzászóló szerint jogos a felvetés, őt is bosszantja, hogy a kocsija bánja más hanyag munkáját. Sokan arra is felhívták a figyelmet, hogy a klinikákhoz az ország bármelyik részéből érkeznek betegek, látogatók, így szégyen, hogy a város egyik központi része így néz ki.

Hónapokig kell még manőverezni

Sokan azon tanakodnak, ideiglenes vagy végleges-e ez a megoldás, ezért megkérdeztük az önkormányzatot, tervezik-e az út helyreállítását. A sajtóosztálytól azt a választ kaptuk, hogy az utolsó szakasz felújításánál megtörtént a vízvezetékcsere és az ideiglenes úthelyreállítás.

– Tavaly elkészültek a tervek, és forrást is biztosított az önkormányzat az útszakasz rekonstrukciójára. Tavasszal a város sa­­ját forrásból aszfaltozza le az utat és a parkolókat, amellyel befejeződik a Tisza Lajos körút teljes felújítása – állt válaszukban.