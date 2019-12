Tavaszt érez a földi orgona

Idén a szegedi kertvárosi részeken még nem volt olyan szigorú fagy, hogy a leandert be kellett volna menekíteni valami védettebb helyre, a muskátli sem adta még fel teljesen – a földi orgona meg egyenesen tobzódik.

Az egyik petőfitelepi sziklakertben olyan szépen nyílik, hogy az a legpompásabb tavaszi, nyári hónapokat idézi, és a levelei is annyira haragoszöldek, masszívak, hogy csodájára jár a szomszédság.

A Bergenia cordifolia – ma­­gyarul bőrlevél – méretes, via­­szos levelei kerekdedek, örök­­zöldek, vagyis az év nagy ré­­szében fényes zölden díszítenek, és csak télen, fagyos időben váltanak vöröses-bronzos árnyalatúra. Az úgynevezett bogernyőben nyíló rózsaszín virágai már kora tavasszal megörvendeztetnek bennünket, színárnyalata a halvány – szinte fehéres – rózsaszíntől a bordón keresztül a sötétliláig változhat.

A virágzás akár 1-2 hónapig is elhúzódhat, egy tő körülbelül 30-60 centi magasra és 60-70 centi szélesre nő, ezért ideális talajtakarónak is. Sokoldalúan felhasználható sziklakertek örökzöld foltjaként, évelőágyak szegélyeként, de akár dézsás növényként is. A könnyen nevelhetők közé tartozik, napon és árnyékban is megél, talajban nem válogatós, persze a jó víztartó, tápdús földön fejlődik a legszebben.