Távolságtartással és kézmosással indul az új tanév

A szegedi piaristáknál augusztus utolsó napján délután tartották meg az idei tanévnyitó ünnepséget – mindjárt kettőt is, félórás csúsztatással. Az iskolák különleges intézkedésekkel készültek a koronavírus járvány veszélyeinek tompítására.

A szegedi gimnáziumokban más oktatási intézményekhez hasonlóan igyekeznek eleget tenni a minisztérium járványhelyzettel összefüggő ajánlásainak. Szeptember elsejével rendhagyó módon indul az oktatás Csongrád-Csanád megye iskoláiban, a kapuknál kézfertőtlenítés, a folyosókon távolságtartás nehezíti majd a diákok és a tanárok hétköznapjait.

– Ahogy több szegedi iskolában, nálunk is csúsztatott csengetési rend lesz szeptembertől. Ez azt jelenti, hogy tíz perccel korábban csengetnek a kicsiknek mint a felsőbb éveseknek. Ennek köszönhetően a szünetekben fele annyi gyerek lesz a folyosón egy időben mint normális esetben – mondta lapunknak Jusztinné Nedelkovics Alíz, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium igazgatónője.

Hozzátette: – A büfénél, és a menzán a padló ki lett csíkozva másfél méterenként, a távolságtartásnak megfelelően. A távolság betartásának fontosságára is felhívjuk ugyanis a gyerekek figyelmét szeptember elsején.

A szegedi piarista gimnáziumban idén két tanévnyitót rendeztek. Az ünnepségeket egymástól fél órás eltéréssel szervezték meg, fél öttől az általános iskolásoknak a tornateremben, öttől a középiskolásoknak – szentmisével – a templomban tartottak évnyitót. Erre is azért volt szükség, hogy az iskola négyszázhatvan tanulóját a lehetőségekhez mérten kisebb csoportokra osszák.

Több szegedi általános iskola honlapján már napokkal ezelőtt feltüntették a szülők és a gyerekek számára a tudnivalókat. Néhány iskolában a szülők nem mehetnek be szeptembertől az iskola területére. Általános gyakorlat lesz, hogy a gyerekeket csak kézfertőtlenítés után engedik be az épületekbe. Az egyik szegedi suliban az alsóbb évfolyamosok az egyik ajtón, a nagyok a másik ajtón közlekednek az udvar és az épület között. Olyat is hallottunk, hogy a gyerekeknek nem kötelező a maszk viselése, rájuk bízzák, veselik-e a nap folyamán.

A kedd reggeli tanévnyitót sok helyen már biztos, hogy a termekben ülve, a sulirádión keresztül hallgatják majd a tanulók. A legtöbb iskolában kézfertőtlenítésre használható automata adagolók lettek felszerelve, illetve a tankerülettől kapott lázmérőket is többnyire használni fogják. Egyelőre csak reménykedhetünk, hogy nem lesz szükség újra távoktatás bevezetésére a közoktatásban.