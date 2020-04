Taxira és targoncára is szerzett jogosítványt Császár Illésné

Ügyfélfogadó adminisztrátorként kezdett Császár Illésné az Autóközlekedési Tanintézetnél Szegeden, majd megyei ügyvezetőként búcsúzott az ATI-tól, és kezdett saját vállalkozásba. Az autósiskolák „nagyasszonya” mindig haladt a korral, és ma is nagyon sok szálon kapcsolódik a fiatalokhoz.

– A családban az első autó, amire biztosan emlékszem, az egy NDK-s Wartburg volt 1965-ben, természetesen még a kétütemű motorral. Érdekes, hogy ugyanilyen kocsit vezettem elsőként, az is a szüleimé volt még, ám közben, 1977-ben az ATI-nál Szegeden megszereztem a jogosítványt – emlékszik vissza az autós kezdetekre Császár Illésné. A fiatalabbak kedvéért a két betűszó: Német Demokratikus Köztársaság és Autóközlekedési Tanintézet.

Az elmélet csak második ne­kifutásra sikerült a vizsgán, a rutinnal és a forgalommal azonban nem volt gond, azon elsőre átment. Szeretett vezetni, az első saját autója egy ugyancsak NDK Trabant volt – akkoriban erre futotta.

ATI-Császárné

Szegeden, a Kőrösy József közgazdasági szakközépiskolában végzett, érettségi után az Ecset- és Seprűgyárban kezdett dolgozni a munkaügyön. Ott mindössze egy évet maradt, majd átigazolt az ATI-hoz ügyfélfogadó adminisztrátornak.

Utána már nem nagyon vál­­togatta a munkahelyeit, 2000-ig az ATI-nál, illetve különböző jogutódjainál dolgozott, végül már mint Csongrád megyei ügyvezető.

– Önállósodni akartam, a cég nél­­külem is mű­ködött tovább, ám miután több mint két évtizedet ott dolgozva vé­­gigjártam a szamárlétrát, úgy gondoltam, hogy az ATI-t és a nevemet felvállalva folytatom a saját cégben – mondta az ATI-Császárné Autósiskola vezetője.

A Berlini körúton kezdtek, négy gyakorlati oktatóval, akik mozogtak az autósiskolák között, egyszerre többnek is bedolgoztak. És jellemzően nem főállású alkalmazottként, hanem számlázó egyéni vállalkozóként, ahogy ezt a mai gyakorlat is mutatja. Már akkoriban is saját autóval tanította a mazsolákat vezetni az oktató, ez sem változott az idők során.

Szimulátor és automata

A kezdeti négyes létszám ha­­mar bővült, volt idő, amikor egészen sok oktatót foglalkoztattak, hol a szaktanfolyamok „dübörögtek”, máskor meg a különböző kategóriáknál volt rájuk nagyobb igény. 2003-ban Csongrád megye – és persze Szeged – első akkreditált autósiskolája lettek, ennek megfelelően haladtak a korral.

2006 óta lehetőség van ná­­luk automata váltós kocsival is tanulni, illetve vizsgázni, pe­­dig akkor még az autók döntő többsége kézi váltós volt, és csak néhány hibrid szaladgált az utakon. Elektromos meg még mutatóban sem nagyon volt. Ugyanebben az évben már egy Honda szimulátorral tudták segíteni a motorkerékpáros tanulókat, ezt akkoriban nem sok iskola mondhatta el magáról. 2009-ben pedig egy Hyundai autószimulátorral gazdagodott gépjárműves képzésük.

Amikor arra kérem Császár Illésnét, hogy említsen híres embert, színészt, professzort, celebet, aki náluk szerezte a jogosítványt, azt mondja, akadtak szép számmal, de sokkal büszkébb arra, hogy 2007 óta egy átalakított autóval nyújtanak segítséget a jogosítvány megszerzésében a mozgássérült tanulóknak. – Nem csak üzleti megfontolások vezettek, amikor egy éve úgy döntöttem, hogy vásárolok és mozgáskorlátozottak oktatására átalakíttatok egy automata sebességváltós Toyota Yarist – mondta a Délmagyarországnak tizenkét évvel ezelőtt Császár Illésné.

Mozgáskorlátozottak

A többi, mintegy félszáz ha­­son­­ló profilú Csongrád megyei vállalkozás akkoriban csak „hozott” járművel oktathatta a mozgássérülteket. A tapasztalatok szerint azonban csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, hogy már a jogosítvány megszerzése előtt vegyenek és átalakíttassanak egy személyautót. Ráadásul a mozgáskorlátozottak csak a jogosítványt megszerezve ve­­­hetik igénybe a gépjárművá­sárlásra biztosított állami tá­mogatást is. Ez ma használt kocsi esetén 600 ezer, új vásárlásánál 1 millió forint.

Tanuló vezetőket gyakorlat­­ra sohasem oktatott Császár Illésné, de az idők során számos szaktanfolyamot elvégzett önszorgalomból, vagy azért, mert szüksége volt rá. Letette az elméleti szakoktatóit, ami később jól jött ahhoz, hogy is­kolavezetői vizsgát tehessen. Egyebek között van taxi-vezetői, taxi-vállalkozói, árufuvarozó-vállalkozói képesítése, de oktathat gépkezelőket is.

SuliMoped program

Több szállal is kötődik a fiatalokhoz, egyrészt az autósiskola az Arany János tehetséggondozó program keretében személygépkocsi-vezetői képzést visz, döntően radnótis diákok­nak, illetve kollégistáknak Sze­­geden. De intenzív a kapcsolatuk a Csonka János szakközépiskolával is, különböző szakmai napokon rendszeresen bemutatják technikai lehetőségeiket, a legmodernebb szi­­mulátortól az elektromos au­­tóig, vagy éppen az úgynevezett részeg szemüvegig.

A „fiatal vonalba” illeszkedik az is, hogy hosszú ideje tagja a rendőrség mellett mű­ködő megyei baleset-megelőzési bizottságnak. Ehhez kapcsolódik az évek óta sikeres SuliMoped program, ennek ke­­retében évente több tucat 14–16 éves diáknak nyílik lehetősége elektronikus oktatási módszerrel, térítésmentesen segédmotor-kerékpáros képzésben és vizsgán részt venni.

Az országban elsők között csatlakoztak az e-learning távoktatási rendszerhez. Ez eleinte a fiatalok körében volt népsze­­rű, azóta életkortól függetlenül igénybe veszik minden gépjármű-kategória megszerzéséhez. Időhiány vagy egy esetleges külföldi munka esetén is nagy segítséget jelent. Mivel ez zárt rendszerű, mindenféle „diákcsíny” lekövethető, így például látszik a gyakorlással töltött idő, az eredményesség és sok más is.

Tizenegy főállású alkalmazott

A járványt, a kijárási korláto­zást a többi autósiskolához hasonlóan ők is megszenvedik, minden leállt. – Sajnos oktatóink nem kerültek be abba a kivételezett vállalkozói körbe, amely valamiféle segít­séget kap, még szerencse, hogy nekik állásidőben az iskolához képest lényegesen kevesebb az érdemi kiadásuk a vállalkozással kapcsolatban. De van itt még tizenegy főállású alkalmazott is, akiknek hosszú távon nem rendezett a helyzete – beszél a legaktuálisabb problémáról az iskolavezető, hozzátéve, az ügyfélfogadó he­­lyiségek bérleti díja mellett számos állandó költségük van.

Gondot okoz az is, hogy so­­kan munkanélkülivé váltak, nekik szükségük lenne át­képzésre, például GKI-s kártyára, azaz Gépjárművezetői Képesítési Igazolványra, mert a tehergépkocsi-sofőrre azért folyamatosan szükség van. De tanulhatnának földmunka­gépesnek éppen úgy, mint targoncásnak, azonban a vészhelyzetben minden szinten leállt a képzés Magyarországon.