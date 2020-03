Tehén legelt békésen a makói gyárkapunál

Tegnap reggel – ha csak egy időre is – egy tehén volt kikötve egy fához a makói Duocor Bt. közelében. Az egyébként nagyon innovatívan működő társaság nem bővítette állattartással a profilját: a Rákosi úti gyárnegyedhez a csatangoló jószág egy kamiont követve jutott el. Sofőrje, Márton Zoltán a Duocorhoz hozta szállítmányát, az állat pedig a nyomában megpróbált bejutni a gyárkapun.

– Nem tudom, mit akart az üzemben. Esetleg egy álláshirdetésre jelentkezett volna? – mesélte tréfálkozva a sztorit a sofőr. Persze a tehén nem mehetett be a bútorgyárba: a sofőr és a porta biztonsági őre útját állta, majd együttes erővel lefogták, és egy közeli fához kötötték ki. A négylábú onnantól békésen legelészett.

– Kellett vele egy kicsit küz­­deni. Nem tetszett neki, hogy nem mehet oda, ahová akar, még bőgött is. De aztán megnyugodott, és jámbor volt – mondta Márton Zoltán, aki fotót is készített róla, majd azt megosztotta a Makón élek csoportban, azt remélve, hogy jelentkezik a gazdája.

Így is történt, a jószág nem so­­káig maradt a gyárnál, úgyhogy az igazgató, Gábor Zoltán is meglepődött, amikor érdeklődtünk nála. Kiderült: az állat egy közeli tanyáról lógott meg, már nem először. A gyárnál mindenesetre jól érezte magát a kalandvágyó szarvasmarha – pedig rossz véget is érhetett volna a történet. A megosztott fotó alatt egy hozzászóló ugyanis azt írta, egy jó kis pörköltet össze lehetett volna hozni belőle…