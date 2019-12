Télen is kell autót mosni

Bár fagy idén még nem volt, nem árt tudni, hogy mínusz fokokban még a gépi mosókból kiállva is szinte azonnal ráfagy az autóra a szárítás után fent maradt víz, az ajtók, ablaktörlők is könnyen befagyhatnak. Amikor az időjárás engedi, érdemes eltávolítani a kocsiról a rárakódott sót.

Leginkább télen fontos az autómosás, ugyanis a karosszériára káros, síkosságmentesítéshez használat só ilyenkor rakódik a kocsira. Több a talajról felhordott sár, és a nedvesség is szinte folyamatosan dolgozik. A vastagon kosszal borított lemezek csak nagyon lassan száradnak meg, a padló és a kerékjáratok pedig télen szinte sosem. Mindez az útról felcsapódott sóval együtt jelentősen elősegíti a korróziót. Bár idén eddig nem volt fagy, nem árt tisztában lenni a tudnivalókkal.

Fagyásveszély

Sok benzinkúton található érmével működő önkiszolgáló kézi autómosó, ahol télen leginkább a kerékjáratokat érdemes alaposan kiöblíteni, de a szennyeződés zöme a lemezekről is eltávolítható. Persze mínusz fokokban ehhez nincs kedvünk, még a gépi mosókból kiállva is szinte azonnal ráfagy az autóra a szárítás után fent maradt néhány csepp, az ajtók, ablaktörlők is könnyen befagyhatnak.

Kicsi, de hatásos trükk, ha mosás után garázsba állunk – ha nincs sajátunk, megteszi egy bevásárlóközpont fagymentes mélygarázsa is.

Egy nagyobb bevásárlás, illetve egy átlagos hosszúságú mozifilm alatt gond nélkül kiszárad az autó. Fontos ugyanakkor, hogy a sós, latyakos kosszal borított autó esetében kifejezetten ellenjavallott a fűtött garázs, a melegben, zárt, párás légtérben a hideghez képest sokkal gyorsabb, pusztítóbb a korrózió.

Bízzuk profikra

Amennyiben meleg garázs az úti cél, a legközelebbi benzinkúton érdemes megejteni egy gyors mosást a sózásos időszakokban. Hasznos egy pamut törlőkendőt is rendszeresíteni, ezzel nemcsak cseppmentessé tehető a karosszéria, de az ajtótömítéseket áttörölve csökkenthető a befagyás esélye is.

A profi kézi autómosók a karosszériaelemekhez, a beltérhez és az ablakokhoz is más-más kendőket használnak, a precízen irányítható gőzsugárral pedig a legapróbb rések, a légbeömlők lamellái vagy a hűtőmaszkok apró lyukai is tökéletesen kitisztíthatók. Ha ilyen műhelyben rendeljük meg a téli mosást, utána sokkal kisebb a fagyásveszély. A motorteret nyáron sem célszerű házi nagynyomású szerkezettel „támadni”, télen még kevésbé. Jobb ezt profikra bízni, hogy ügyesen és szakértelemmel elkerüljék a kényes helyeket, a vezérlőegységet, a gyújtótrafót és a biztosítéktáblát.

Víztakarékosság

Aki a környezetre is figyel, jó, ha tudja, hogy a normál gépi autómosó 200 liter vizet is elhasznál egy-egy alkalommal, de a hagyományos kézi mosóval sem nagyon úszható meg 80 liter alatt az „autókozmetika”. Profi gőztechnikával ugyanakkor 3-5 liter vízből megtisztítható egy személyautó – ez utóbbi víz ráadásul nem is a csatornába megy, hanem döntően elpárolog a légtérbe.

Rendszeres alsómosás

Érdekes, hogy az útszóró só kevésbé ártalmas az autó fényezésére, mint gondolnánk. A sómaradványok igazából csak akkor károsítják az autó fényezését, ha megdörzsöljük a koszos kocsit. Hatása sokkal veszélyesebb az alvázra, a kipufogóra, illetve a motorra, emiatt ugyanis tényleg alaposan berozsdásodhat az autó. A szakemberek ezért azt javasolják, rendszeresen mossuk le az alvázat.