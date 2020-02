Teljes mértékben környezetbarát lesz Szeged tömegközlekedése

10 milliárd forintot kap a megyeszékhely a kormánytól a Modern Városok Programban. Cél, hogy a város közösségi közlekedése 100 százalékosan zöld legyen.

Jelentős mértékű szén-monoxidtól szabadulhatunk meg hamarosan Szegeden, ugyanis a kormány legfrissebb döntése szerint 7 helyett 10 milliárd forintot utalnak a szegedi önkormányzatnak a Modern Városok Programban. Az összegből megvalósulhat a tömegközlekedés teljes mértékben környezetbaráttá tétele – tájékoztatta lapunkat pénteken Bartók Csaba önkormányzati képviselő. A program szegedi koordinátora hangsúlyozta, egyedülálló fejlesztés valósulhat meg, mely része a kormány zöld stratégiájának, ami hozzájárul a fenntartható környezet biztosításához és megóvásához.

A szegedi Fidesz elnöke közölte, korábban már tárgyalt ilyen jellegű intézkedésről Orbán Viktor miniszterelnök és Botka László polgármester, akkor abban állapodtak meg, hogy a tömegközlekedés 40 százalékának fejlesztésére ad pénzt a magyar kormány, ez lett volna a 7 milliárd forintos összeg. Ezt a döntést most visszavonták, majd a támogatást megnövelve új intézkedésről döntöttek a programban. Bartók Csaba szerint ez azért is fontos, mert jelenleg csak a tömegközlekedés 40 százaléka elektromos Szegeden, a többi elavult, dízellel működő busz, illetve néhány gázüzemű is van köztük.

A képviselő rámutatott, eddig az összes javaslatukat és módosító indítványukat tárgyalás nélkül söpörte le az asztalról a szegedi közgyűlés, viszont úgy véli, most nehéz lenne bármilyen indokkal is megmagyaráznia Botka Lászlóéknak, hogy miért nem jó Szegednek a 40 százalékos helyett a 100 százalékos zöldítés. Hozzátette, büszkeséggel töltené el őket, ha ezúttal az önkormányzat is konstruktívan a beruházás mellé állna és valóban a zöld politika mellett tennék le a voksukat, ugyanakkor fontos, a kormány nem az önkormányzatra bízza a megvalósítást, hanem a régió közlekedési szakcégére, a Volánbuszra. Bartók Csaba szerint a korszerűsítés hatását már idén érezhetik a szegediek, hiszen a forrás megvan, így a közbeszerzési eljárást, majd az eszközbeszerzést kell megvalósítani.