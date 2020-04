Teljesen megújul a Magyarok Nagyasszonya Templom

Kívül-belül megújul az idén 95 éves ópusztaszeri Magyarok Nagyasszonya Templom. A kivitelezés több mint egy hónapja startolt, augusztusra végeznek a munkákkal.

Napelemes fűtési rendszert, ké­­­nyelmes padokat és ülésfűtést is kap a rekonstrukció során az idén 95 éves kegyhely a pályázat révén – tudtuk meg Antal Imre plébánostól.

Templommúlt

Több mint 200 éve, 1802-ben az Ópusztaszertől pár kilomé­terre fekvő Dóc temploma veszélyes­­sé vált, ezért a terület birtokosa új építését rendelte el. A megvalósításig sok idő telt el: 1924-ben startolt a munka. Hatszáz személy befogadására készült a templom, és az akkori pályázatra 36 pályamű érkezett. Végül a kor ismert építészét, Heinz Bélát kérte fel a váci püspök és a helyi plébános, hogy új tervet készítsen, amit kis változtatással elfogadtak, és 1924 szeptemberében elkezdődhetett az építkezés. A neoromán építészeti stílus kiemelkedő alkotását 1 évvel később, 1925. október 25-én szentelték fel a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.

Pályáztak, nyertek

– Bizony megérett a rekonstrukcióra az épület. Szerettük volna, ha 95. születésnapján már kívül-belül felújított templomba jöhetnek az ópusztaszeri és a környékbeli hívek, és ez megvalósul – nyilatkozta Antal Imre plébános. Legutóbb 2002-ben esett át kisebb-nagyobb felújításon a kegyhely.

– Most pályáztunk és nyertünk. A Vidékfejlesztési Programban, a Miniszterelnök­­ség és a helyi lakosok segítségével indulhatott a beruházás, ugyanis gyűjtést is indítottunk a nemes célra – közölte.

Teljesen megújul

– Külső-belső szigetelést kap a templom, a falakat kívül-belül lefestik, a burkolatot lecserélik, modern, biztonságos já­­ró­­lapokat tesznek le. A már jócskán elhasználódott padokat is felújítják, és lesz alattuk ülésfűtés. A villamos hálózatot is korszerűsítik, továbbá új csillárokat és világítótesteket kapunk. A környezetvédelemre is figyeltünk a pályázatkor, így sikerül a napelemes rendszert is kiépíttetni, aminek nagy hasznát vesszük majd a fűtésnél – mondta Antal Imre.

Hozzátette, a mozgásukban korlátozottakra is gondoltak, a bejáratot akadálymentesítik számukra.