Teljesen padlóra küldte a halászatot a járvány

A koronavírus-járvány, a piacok beszűkülése erősen érinti a hazai halászati ágazatot is, a nehéz helyzetről az agrárkamara és a szakmaközi szervezet, a MA-HAL készített közös elemzést. A rossz hír, hogy nem nagyon van jó.

A veszélyhelyzet máris komoly veszteségeket okozott az ágazatnak, az export folyamatosan csökken, a vendéglátás mini­má­lis fogyasztásával a felvevő­piacok jóformán megszűntek. Halászati termékekből az utóbbi hetekben a megszokott árumennyiségnek csak 15-20 százalékát rendelték.

– Nálunk még ennél is rosszabb a helyzet, mi ugyanis jellemzően a csárdákat szolgáljuk ki, és azok most nem rendelnek halat – mondta Sztanó János. A Szegedfish ügyvezető igazgatója hozzátette, a határzárak miatt kút­­ba esett a tervezett lengyel és a román export, pedig már meg­­egyeztek az árban és a mennyiségben is.

Ez azért nagy probléma, mert a tavaly őszi lehalászás után a téli tárolókban vannak a halak. Néhány száz négyzetméteres tavakban összezsúfolva, a hidegben ugyanis nincs etetés, vermelnek a halak. Bé­­keidőben innen szedik ki, és viszik a kereskedelembe, ven­déglátásba vagy külföldre. Most nem, és ezeket egy idő után át kell tenni a nagyobb, 40, 100, 200 hektáros tavakba, mert félő, hogy megdöglenek a telelőben. Ott tudják a halakat etetni, találnak azok természetes táplálékot is, de így elveszik a helyet a májusban keltetett iva­­dékok elől.

– Három év kell ahhoz, hogy a lárvából két kiló feletti étkezési hal legyen. Ha egy lépés ki­­marad, mert nem tudjuk hova tenni az ivadékot, akkor 2023-ban ez hiányzik majd az étkezési hal piacáról – hangsúlyozta az ügyvezető. Ők is egy állattartó telep, mint a tehenészet, náluk is etetni, gondozni kell a halat, figyelni az állategészségügyre. Itt azonban sokkal hosszabb a termelési ciklus, mint a sertésnél, és nem látható, mi van a vízben. Ezért van náluk heti próbahalászat, így tudják, mekkorák, változtassanak-e a takarmányozáson.

– Nem lehet megspórolni a technológiából, nem is küldtünk még el senkit, a 2100 hek­­táros gazdaságot, a halakat folyamatosan ápolni kell. Felvettük már a kapcsolatot a horgászszövetséggel, plusz egy haltelepítés most sokat segíte­­ne rajtunk – mondta Sztanó Já­­nos.