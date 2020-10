Teljesen víz nélkül maradhatnak a Kutató közben

Hamarosan lejár a Szegedi Vízművek vízjogi engedélye azon a területen, ahova a Kutató köz is tartozik. Ezt a cég nem is akarja meghosszabbítani. A Kutató köziek szerint most háztartásonként több mint 400 ezer forintot kérnek tőlük, hogy bekössék az ivóvizet a házakba. Úgy vélik, ez az összeg nem jogos. A bekötésért viszont mindenképpen fizetni kell, de lehet részletekben is.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Nem biztos, hogy lesz ivóvizük a Kutató közben élőknek, legalábbis egy ott lakó szerint. Kalassai László azzal kereste meg lapunkat, hogy a Szegedi Vízművek korábban értesítette őket, hogy októberben lezárja a vízszolgáltatást. Szerinte a cég azzal fenyegeti, hogy aki nem fizet 430 ezer forintot, annak nem fogja bekötni az ivóvizet. Kalassaiék fizettek az ipari vízért öt évig, és ezalatt a boltból vették az ivóvizet, a főzéshez pedig több száz méterről, egy kútból szereztek vizet. A vízművek ennek ellenére azt közölte velük, hogy október 30-án megszünteti a jelenlegi szolgáltatást. A Szegedi Vízművektől azt írták, hogy az üzemeltetési vízjogi engedélyük lejár, és nem is akarják meghosszabbítani. Ezért a város már két éve kiépítette a közüzemi hálózatot a területen, erre kellene rákötni a lakásokat. A vízművek szerint a bekötések kiépítésének meghatározott költsége van, amit egyedi feltételek, adottságok alapján kalkuláltak ki, erről árajánlatot is adtak a tulajdonosoknak, és azt is leírták, hogy vannak a környéken kutak, amelyekből vizet vehetnek a helyiek. Valóban van egy kút 150 méteren belül, de az már három éve nem működik, így a Kutató köziek kénytelenek más lehetőség után nézni. Ezután a városüzemeltetési irodát kerestük meg, ahol arra emlékeztettek, hogy az önkormányzat több mint 54 millió forint saját forrásból építette ki az ivóvízellátó gerincvezetéket a területen. Erre a rákötés minden esetben az ingatlantulajdonosok feladata. Azt is írták, hogy a Szegedi Csatornamű Társulat részletfizetést ajánlott a lakóknak, természetesen az önrész befizetése mellett. A Szeged és Térsége Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány ingatlanonként 183 600 forint támogatást adhat, amit tíz éven át havi 2000 forintos részletekben fizethetnek vissza.