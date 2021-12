Telnek a téli szálláshelyek, de nagy még a bizonytalanság

Sokan remélik még, hogy sem itthon, sem a közkedvelt telelőhelyeken nem lesz teljes lezárás az elkövetkező időszakban. Még most sem lehet biztosan tervezni, azonban sok szálláshely már arról számol be, hogy lassan betelnek a kapacitások.

A vírus és a korlátozások sokakat most is visszatartanak

Megkérdeztük olvasóinkat is, hogy terveznek-e valamilyen kikapcsolódást a téli ünnepek alatt. Arra a kérdésünkre, hogy befolyásolja-e az utazási kedvüket a járvány, 45 százaléka a válaszadóknak igennel felelt, vagyis tartanak a vírustól és ezért hanyagolják idén (is) az otthonon kívüli kikapcsolódást. További 40 százalékot nem is a vírus, hanem az egyes helyekre és a külföldre való beutazási korlátozások tartanak vissza.

A többi válaszoló igyekszik valamilyen programot szervezni a helyzet ellenére is. Többségük az adventi és karácsonyi vásárokat látogatja (majd) meg, ezt követi a téli wellness és a túrázás.

A válaszadók fele tartózkodik egyelőre a külföldi utazástól.

A szállások telnek, de van még némi bizonytalanság

A tavalyinál jobb, de a 2019-es év végi forgalomnál jóval szerényebb év végi kiutazóforgalommal számolnak a szervezőirodák – számolt be a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke a Világgazdaságnak. Még az állandó bizonytalanság is közrejátszik: az utazásszervezők is feszülten figyelik, hogy mit jelent be Ausztria december 12-től, hiszen a tét a teljes síszezon.

Itthon valamennyivel rózsásabb a helyzet, hiszen itt még különösebb nehézségek nélkül látogathatók a szálláshelyek, karácsonyi vásárok és minden, ami ehhez az időszakhoz köthető. A hazai üdülőhelyeken is foglalhatunk szállást, amennyiben még van szabad kapacitás.

Az elmúlt napokig szinte biztosak voltak abban, hogy idén megtelnek a populáris üdülőhelyek szállodái úgy Magyarországon, mint Ausztriában, Németországban, azonban az omikron vírusvariáns némi aggodalomra ad okot.

Karácsonyi vásárok külföldön és itthon

Ami az osztrák főváros karácsonyi vásárát illeti, néhány hete bejárták azok a képek a világot, ahol a kipakolt árusok portékáikat pakolták össze a lezárások miatt. Valószínűleg ők is csak december 13-án nyitnak ki újra.

Ausztria egyébként november végétől szigorította a beutazási szabályokat is: csak az oltottak, a koronavírus-betegségen fél éven belül átesettek és az érvényes negatív PCR-teszttel rendelkezők utazhatnak be az országba.

Közkedvelt adventi úticél volt Csehország is, de december elején harminc napos szükségállapot lépett életbe, tilos a karácsonyi és adventi vásárok megrendezése. Az éttermeknek, bároknak és éjszakai kluboknak este 10 órakor be kell zárniuk, ételt csak elvitelre adnak, alkoholt közterületeken tilos fogyasztani. A karácsonyi hangulatból csak az maradt meg, hogy a fenyőfa és a hal árusítása még megengedett.

Itthon minden nagyobb városban megszervezték a karácsonyi vásárokat, igaz, néhány helyen, például a fővárosban kötelező az oltási kigazolás ahhoz, hogy belépjünk.