Tematikus szobákkal várják a sportolókat a szentesi klubházban

Új szálláslehetőséggel bővült a szentesi kínálat: már fogad vendégeket a sportszálló.

Telt ház esetén 8 helyiségben összesen 19 vendéget tudnak fogadni a Kinizsi Klubházban kialakított szállóban. A 14 millió forintból elkészült beruházást szeretnék folytatni, korszerűsítenék a tetőteraszt is.

A felújítással főként az év el­­ső felében végeztek, mivel a járvány­ügyi helyzet miatt ke­vesebb munkája volt a helyi építőiparnak, így több kapaci­tás jutott a sportszállóra. A kivitelezésben sokat vállaltak a sportközpont dolgozói is, ami­­vel sokat tudtak spórolni. A munkákra a pénzt döntően ön­­kormányzati, kisebb részben intézményi költségvetésből biztosították. Mint Rakk Lászlótól, a Sportközpont vezetőjétől megtudtuk, a tematikusan egy-egy sportágnak szentelt egyszerű szobákat elsősorban sportolóknak ajánlják.

– Jelenleg tesztüzemben mű­ködik a szálló, július közepére várható a hivatalos nyitás. A szo­bák után a vendégek a Szentesi Sportközpont elérhetőségein ér­­deklődhetnek. Akik nálunk fog­­lalnak, azok térítésmentesen használhatják a sportközpont kenuit a Kurcán – tájékoztatott.

Már most vannak elképzelések a továbblépésre: a második emeleten is szobákat alakítanának ki, a tetőszerkezetet is ki kell cserélni, de tervezik napelemes rendszer kiépítését is. Ezek azon múlnak, milyen pályázati forráshoz tudnak hozzájutni.