Fesztiválhangulat a szegedi belvárosban – óriásgaléria

Minden vendéglátóipari egység kertje, terasza megtelt szombat délután a szegedi belvárosban, este hat körül már fesztiválhangulat uralkodott. A fiatalok mellett gyerekesek és idősebbek is kiültek a szabad levegőre egy sörre vagy üdítőre, sokan a kutyát is vitték magukkal.

Már a reggeli órákban is felfedeztünk szombaton nyitott teraszt, kora délutántól pedig egyre jobban megteltek az asztalok. Miután pénteken elértük a 3,5 millió beoltottat, lazítottak a szabályokon: a Magyar Közlönyben megjelentek szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva, hazaérni 11 óráig kell.

A vendégeknek nem kell maszkot viselniük – kivéve ha bemennek a zárt helyiségbe rendelni, mosdóba -, a felszolgálóknak igen. Ennyi boldog embert régen láttunk egy helyen – ez tűnt fel leginkább, amikor szombaton kora este végigsétáltunk a belvároson a terasznyitás első napján. Érezhető volt a fesztiválhangulaton, hogy a járvány miatt november óta nem lehetett beülni sehová.

Már a Petőfi sugárútról hallottuk, hogy az egyetemi kampusz kocsmáiban áll a bál: a Nyugi tele volt fiatalokkal, a Campus kapujánál kisgyerekes pár ült barátokkal. A társaság legifjabb tagja egy babahordozóban trónolt egy hordó tetején, onnan nézett körbe érdeklődve.

A Malátában megpróbáltunk szót váltani a pultosokkal is az első nap tapasztalatairól, de a terasznyitás miatt annyi dolguk volt, hogy hamar letettünk róla. Legalább most van munka – ebben egyeztünk meg, és máshol is azt láttuk, hogy egy pillanatra nem állnak meg a pultosok, pincérek. A vendégek életkorát tekintve vegyes volt a kép, a középiskolás korosztálytól a hetvenesekig.

– Öt óra óta ülünk itt, de a gyerekek már kicsit türelmetlenek

– mondta Klaudia, aki a két kisfiával, fiúk apjával, Sanyival és barátjukkal, Nátánnal ült egy asztalnál. Egyedül ők voltak, akik azt mondták a megkérdezettek közül, nem várják ki a fél tízes zárást, de az érthető is a gyerekek miatt.

Pár asztallal arrébb egy másik jókedvű társaság már nagyot nevetett a kérdésre, ahogy a Hági kiterjesztett kerthelyiségében ülő lányok sem kívánkoztak haza: nagyon várták már ezt a napot. Asztalok kerültek a kerítés mögötti, Nádor utcai sávra is, tisztes távolságban egymástól. Ezt nem mindegyik vendéglátóhelyről lehetett elmondani.

A Malátában cicát is fotóztunk, macskahordozóban, kicsit megilletődve a zsivajtól, de inkább a kutyájukat vitték magukkal sokan teraszozni. A Propellernél rájuk is gondoltak, ugyanis a kutyáknak is raktak ki itatót – ha már az emberek előtt ott áll a pohár. Volt, aki azt érezte a legfurcsábbnak, hogy ülnek az asztal mellett maszk nélkül, mellettük az utcán meg maszkban mennek el az emberek.

Kicsivel arrébb, a Corso kávézónál egy társaság hangot is adott az örömének: odamentünk hozzájuk. Ők biztosan nem mennek haza záróra előtt, tudtuk meg Dóritól. Ahogy a jókedvű, harminc körüli férfiak sem a Blues Café villamosától, akik úgy mutatkoztak be: Mi vagyunk az éjszaka gyermekei! Önként jelentkeztek fotóalanynak, jó mulatást kívántunk nekik.