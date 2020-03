Térdig elmerülhetünk a pocsolyákban Újszegeden – Fotók

Több olvasónk is panaszolta, hogy Újszeged két forgalmas utcájában is gond van a csapadékelvezetéssel. A szerdai nagy esőben mi is tapasztaltuk problémájukat, Molnár Imre ilyenkor csak gumicsizmában tud kimenni a háza elé.

Tavaly októberben kereste meg lapunkat Molnár Imre azért, mert nagy esőben maximum gumicsizmában tud kijönni a házából, mert megáll a járdán a víz. Pedig nem tanyán lakik, hanem Újszegeden, a Bal fasoron. A szerdai egész napos esőzés után meglátogattuk, még mi is meglepődtünk a látványon. Egy másik olvasónktól levelet kaptunk, ő pár utcával arrébb lévő problémát jelzett felénk: Mihály a Derkovits fasor és Töltés utca kereszteződésében lévő vízelvezető rendszer hiányáról írt. Ellentétes oldalra folyik a víz – Tavaly januárban jeleztem a problémát a helyi önkormányzati képviselőnek, Joób Mártonnak. Akkor is és most is az a gondom, hogy az úttestnek a lejtése miatt a csapadék pont az eső elvezető csatornával ellentétes oldalra folyik. Utólag észleltem, hogy „mesteres” módon orvosolták a problémát. Ennek a kivitelezése úgy történt, hogy a szegélykövet megbontották és ástak egy lyukat az úttest és a járda közötti földterületre – mondta Mihály, aki szerint az esetnek még az a kuriózuma, hogy választások előtt három gyalogátkelőhelyet is felfestettek a hibás úttestre. Keresik a megfelelő megoldást Megkerestük Joób Mártont, aki elmondta, a tavalyi év egyik nagyon fontos beruházása volt, hogy a Derkovits fasor balesetveszélyes szakaszát kiszélesítették. – A három zebra felfestésével biztonságosabb lett az említett csomópont. A Töltés utcai szakaszon valóban megáll a víz, az önkormányzat környezetgazdálkodási és közmű osztályával egyeztettem, keressük megfelelő műszaki megoldást, hogy a csapadékvíz-elvezetést megoldjuk – mondta kérdésünkre a képviselő. A Bal fasoron változatlan a helyzet A Bal fasoron lakó Molnár Imrének tavalyi cikkünkben azt ígérte az önkormányzat, hogy az általa javasolt helyszínt szerepelteti a megoldandó feladatok között, és saját forrást is biztosítanak majd a probléma megoldására. Imréék háza előtt azonban még mindig magasabban van a lefolyó, mint a járda, így nagy esőben még mindig ott gyűlik össze a víz. Elmondta, senki nem kereste meg őket azóta és munkálatok sem zajlottak.