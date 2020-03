Térhatású fecskék a falon

Minden évszakban élmény vé­­gigsétálni a lábasházas szegedi nyaralóövezeteken: nincs két egyforma házikó a Sárgán vagy a Tiszavirág üdülőtelepen.

Ahogy a kiskertes övezetek építményeinél, itt, a Tisza hullámte­rében is az a jellemző, hogy ab­­ból épült a ház, amit szerezni tudtak, és nincs olyan szerzemény, amit ne lehetne valamire felhasználni. Van, ahol nem vit­­ték túlzásba az építkezést, mindössze egy lakókocsit raktak fel a lábakon álló teraszra. A „sufnituning” szellemiségnek megfelelően a díszítés is sok épületen egyedi. Színes csempékkel, faragásokkal, feliratokkal, vicces, hangulatos ötletekkel lehet találkozni – láttunk olyan nyaralóházat – inkább há­­zikót – is, amit mintha Ma­kovecz stílusában újítottak volna fel.

Van homlokzat, amit horgony, van, amit meg festett uszadékfa díszít, legutóbbi kedvenceink a nagymellű hableány és mókusos-halas vaskapu. Na meg a kurta lábakon álló fecskés ház, ami, megtudtuk, pár éve még teljesen le volt robbanva – ehhez képest most térhatású madarak repülnek a falain. Messziről festettnek tűntek, közelről láttuk, hogy van itt több dimenzió is.

Ez azért is jó hír, mert a legújabb hírek szerint kétmillió fecske hiányzik Magyarországról. Legalább a falon látni, ha már az ereszek alatt egyre ritkábban.