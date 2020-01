Térképre kerül a hulladék

A Felső-Tisza és a Tisza-tó környéke után a PET Kupa szakemberei határon átnyúló programot hirdettek: a folyó teljes szakaszának hulladéktérképét készítenék el. A program februárban indul, önkéntesek is csatlakozhatnak.

Aki legalább nyaranta lejár a Tiszára, a Marosra, az már találkozott a műanyag flakonok áradatával – a szegedi rakparton éppen zacskókkal van tele a parti sekélyes. A Tiszai PET Kupa hétéves története alatt 70 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a Felső-Tiszán és árterén, valamint a Tisza-tó környékén – most a folyó többi része következik. Nem tudjuk pontosan, mennyi műanyag halmozódott fel az elmúlt évtizedekben, ezért a szakemberek határon átnyúló programot hirdettek, ami a Tisza teljes hosszára, így a Csongrád megyei szakaszra is kiterjed.

A „Tiszta víz, boldog Tisza„ program keretében a PET Kupa szakemberei önkéntesek, hulladékgazdálkodási szakemberek és kutatók segítségével mérik fel a műanyag szennyezés gócpontjait a forrástól a torkolatig. A teljes folyóra kiterjedő hulladéktérképet állítanak össze, ami elkészülte után online bárki számára szabadon hozzáférhető lesz – ez sokat segíthetne a folyótisztítási akciókban. A programot a Nemzetközi Beruházási Bank 50 ezer euróval támogatja. Ukrajnában, Kárpátalján indul a felmérés. Kezdetben gyalogosan, majd vízen haladnak a résztvevők, 2020 őszéig járják végig a folyót. Elsősorban a szabad szemmel is látható szemétkupacokat keresik, hogy a Tiszai Hulladéktérképet a teljes szakaszra kiterjeszthessék mindkét parton. Elemzik, milyen műanyagtípusok fordulnak elő a hulladékszigetekben, és eredet szerint is próbálják osztályozni a szemetet. Vizsgálják a mikroműanyagok jelenlétét is.

Az expedíció minden szakaszához csatlakozhatnak önkéntesek. Februárban kezdődik mindkét part feltérképezése, ekkor még gyalogszerrel: a túrákon bárki részt vehet. A Tiszai Hulladéktérkép készülése az interneten követhető. Egy ingyenes applikáció letöltésével bárki csatlakozhat az adatgyűjtő közösséghez.