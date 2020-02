Természetbarát gyerekek

Bár természetközelben élnek a kübekházi és a tiszaszigeti óvodások, mégis fontos, hogy az egészséges életmódra és a természet szeretetére neveljék őket. Mindkét településen kiemelt figyelmet fordítanak erre, új céljuk egy erdei óvodai program kidolgozása.

Ottjártunkkor madarakat etettek a tiszaszigeti óvodások, kü­­bekházi társaik pedig óvónőjükkel az akváriumban élő díszhalaknak adtak eleséget. A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda mindkét tagintézményében évek óta kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekeket az egészséges életmódra, a természet szeretetére neveljék.

Zöldség-gyümölcs

– Könnyű dolgunk van, ugyanis a falusi gyermekek többször találkoznak a természettel, mint városi társaik. Ennek ellenére pedagógiai programunkban eddig is ki­­emelt figyelmet fordítottunk a jeles napok megtartására és a szelektív hulladékgyűjtésre – magyarázta Babarczi Istvánné óvodavezető.

– Nézd, krumplit csíráztattunk, ezt én ültettem – mu­tatta a kübekházi intézményben Fekete Tamás. Az ötéves kisfiú elmondta, kedvenc gyümölcse az alma, ám a paradicsomot nem szereti, pedig édesapja azt mondta, a zöldség kikergeti a bacikat. A csoportszobában lévő polcon az évszaknak megfelelő gyümölcsök, zöldségek és termések sorakoztak.

A Szülői példa

– A szülők is sokat segítenek, ők hoznak be rendszeresen zöldségeket, terméseket. A gyümölcsöket játékba hívjuk, van például alma-alma nevű piacos játékunk – fejtette ki Zombori Adél csoportvezető óvodapedagógus.

A civilek is támogatják

Tiszaszigeten a civil szervezetek is támogatják az óvoda zöld programját. A Sellő Horgász Egyesület felajánlotta, hogy az egyik horgásztavuk élő- és növényvilágát bemutatják a gyerekeknek. Kübekháza környezet- és faluszépítő programjának része, hogy már az óvodásokban és az iskolásokban is elültessék a környezettudatos szemléletet. 2018-ban a Virágos Magyarország versenyben Kübekháza elnyerte az „Év Települése” díjat, ennek részeként az önkormányzat az óvodát is ellátja az évszaknak megfelelő palántákkal, virágokkal. Tavasszal gyermek mé­retű szerszámokat is kapnak az ifjú kertészpalánták.

Babarczi Istvánné elmondta, büszkék arra, hogy idén mindkét intézményük külön-külön elnyerte a Zöld óvoda címet. Ennek jegyében új céljuk az Erdei óvoda program, amelynek részeként tervezik a környékbeli erdők élővilágának megfigyelését.