Tesztelik a tramtrain nyomvonalát Vásárhelyen

Péntek délig egy kis sárga villamos teszteli Hódmezővásárhelyen a tramtrain pályát. A villamost szerdán már a forgalomban is láthatták a vásárhelyiek.

Hódmezővásárhelyen másfél évtizede vetődött fel a tramtrain építésének lehetősége. A gondolatból tett lett. Az elmúlt 100 évben Magyarországon ez az első villamosberuházás, ami olyan városban létesült, ahol előtte nem volt ilyen kötöttpályás közlekedési forma. Utoljára 1913-ban, vagyis 107 évvel ezelőtt, Pécsett építettek villamospályát.

Közel 2 milliárdot fordítottak közmű-fejlesztésre

– A beruházás 2017-ben közmű-felújítással kezdődött, összesen 1,8 milliárd forint értékben – mondta szerdán Vásárhelyen, a tramtrain Kálvin téri megállójában tartott sajtótájékoztatón Mucsi László, a projekt főtanácsadója.

– 3850 méter vágány, 5 kitérő, 6 megálló épült. A tramtrain olyan jármű, amely alkalmas mind a városi, mind pedig a nagyvasúti közlekedésre. Az európai tapasztalatok alapján ez az a közlekedési eszköz, amely „leveheti” az embereket nemcsak az autóbuszokról, de még a személyautókról is – hangsúlyozta Mucsi László.

A tramtrain beruházás részeként 2400 négyzetméteren újították fel az aszfaltos járdát, 950 négyzetméteren pedig térköveztek. 28000 négyzetméter utat is felújítottak, 2600 négyzetméternyi területen az aszfaltos kerékpárút is megújulhatott, 650 négyzetméter bicikliút pedig térkövet kapott. A zöldítésre is hangsúlyt helyeztek. Összesen 110 fát kellett kivágni, helyettük 460 fát, 13 ezer cserjét, 13 ezer 400 évelőt ültetnek el. A Népkertnél 50, a Nagyállomásnál 44 férőhelyes P+R parkolót létesítettek. A teljes nyomvonalon mintegy 900 kerékpártárolót is kihelyeznek.

– Mivel az infrastruktúra már 95 százalékban elkészült, elérkezett az a pillanat, hogy járművel is kipróbáljuk, ezért hoztuk át a Szegedi Közlekedési Társaság egyik villamosát – mondta Kanda Imre, a beruházás főmérnöke, projektvezető-helyettes.

Péntek délig lesz Vásárhelyen a villamos

– Ez a villamos annyiban hasonlít a tramtrainhez, hogy képes dízel üzemmódban és 600 Voltos energiaellátással is közlekedni. A kereke ugyanolyan profilú, mint amilyen a tramtrainé lesz – emelte ki a szakember. A villamos szerdán dízel üzemmódban próbálta ki a pályát, a következő két napon pedig elektromosan. Tesztelik a teljes energiaellátást, a gépház finomhangolásait is.

– A jármű péntek délig lesz Vásárhelyen. Reméljük, ez alatt az idő alatt mindent ki tudunk próbálni, amit csak lehet. Vannak olyan berendezések, amik működését csak a tramtrainnel tudjuk kipróbálni.

Kanda Imre elmondta, reményeik szerint január végén az első tramtrain prototípussal is találkozhatnak a vásárhelyiek.

70 tonnás, 37 méteres tramtrain-szerelvények

A 12 szerelvényből 8 érkezik majd Vásárhelyre, de a további 4 opciós járművet is lehívta már a MÁV Start. A járművek 37 méter hosszúak, 70 tonnásak, mindegyikben 2 dízelmotor lesz, amik összteljesítménye 1000 lóerő, a két villanymotoré pedig 800 lóerő. A szerelvények 216 fősek és akadálymentesek, alkalmasak kerékpárok szállítására is.

A tervek szerint a műszaki átadás márciusban kezdődik, ezt követően jöhet a próbafutás. Jövő ilyenkor pedig már az utasok is használhatják a villamosvasutat.