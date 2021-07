Teszteltük a páncélozott járművet – Galéria, videó

Lőgyakorlaton vettünk részt a hódmezővásárhelyi katonákkal Dócon, ahol alaposan szemügyre vettük a BTR-80/A harcjárművet. Az utazást is kipróbáltuk benne, miközben elképesztő képességeiről kaptunk információkat.

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

14 ezer 550 kilogramm súlyú. A 2A72-es 30 milliméteres gé­p­ágyúnak szárazföldön kétezer, légi támadásnál két és fél ezer méter a hatásos lőtávolsága. Nem számít, hogy éjjel vagy nappal van, de a 7,62 milli­méteres PKT géppuska is 1500 méterig bármit eltalál. Ezt mind az 1980-as években gyártott BTR-80/A harcjármű tudja.

Meghökkentő adatokkal szembesítettek minket a Ma­­gyar Honvédség 5. Bocskai Ist­­ván Lövészdandár katonái a héten. Arra kértük ugyanis őket, mutassanak be lapunknak minden olyan járművet és eszközt, amit munkájuk során használnak. Ennek a cikksorozatnak az első állomása a BTR bemutatása, amelynek működését természetesen teszteltük is a dóci lőtéren, ahol lőgyakorlaton vettek részt a katonák.

Báló Gábor főtörzsőrmester, századtechnikus elmondta,

egyszerre összesen kétezer-háromszáz darab lőszer van a páncélozott szállító harcjárműben, ebből 300 lőszer a gépágyúhoz tartozik, míg a további kétezer a PKT géppuskáé.

Ám nemcsak a lőszerek mennyisége elképesztő, hanem a jármű tankja is, amiből kettő is van, így egyszerre 300 liter gázolaj fér el benne. A harcjárművezető a belső térben egy kar segítségével tudja irányítani, hogy mikor melyik tartályból fogyasszon a gép. Erre a mennyiségre szükség is van, hiszen a főtörzsőrmester beszámolója szerint műúton 48–50, terepen pedig 60–130 litert fo­­gyaszt száz kilométerenként.

Tapasztaltuk, hogy a belső tér nem túl tágas, és a bejutás sem egyszerű, a jármű mégis képes egy lövészraj szállítá­sára.

Elöl ül a harcjárműparancsnok, harcjárművezető, toronylövész, hátul pedig a 6 fős deszant.

Jól látszik tehát, hogy ezt a gépet a szárazföldi gépesített lövész alegységek szállítására használják. Továbbá a harckocsik kísérésére, a harc-, a lövész- és a közlekedőárkok, valamint szennyezett terepszakaszok, ví­­zi akadályok leküzdésére is alkalmas. Vízsugaras hajtóműve segítségével vízen 9 kilométer/óra sebességgel tud haladni.

Báló Gábor elmondta azt is, hogy a jármű vízi képességeit a Tiszán, Szentesnél szokták alkalmazni gyakorlatokon, amelyek a vezetési gyakorlat elsajátításáról szólnak. Ám akárki a katonák közül sem vezetheti. A 260 lőerős, fegyverzettel és páncélzattal ellátott BTR-hez ugyanis C kategóriás jogosítvány szükséges, valamint részt kell venni egy többhetes, 3-as fokozatú osztályba sorolt vezetési gyakorlaton is. A tudásról pedig 3 évente újra számot kell adni.

Mi történik akkor, ha szemből támad az ellenség?

Termé­szetesen visszatámadnak, és egy belső kar segítségével lecsukják a figyelőnyilás páncélozott fedelét, így a parancsnok és a sofőr is védett. Kilátni a prizmákon tudnak, valamint a parancsnoki figyelőműszer segítségével zajlik az irányítás. Ha tűz ütne ki, akkor sincs baj, saját tűzoltórendszerrel rendelkezik a harcjármű.

A helyszínen készült videónk itt látható.

Ezeket érdemes tehát tudni a 14,5 tonnás monstrumról, amiből a jövő hét során bárki láthat többet is Szentes, Csongrád vagy épp Ópusztaszer környékén, ugyanis hosszú távú vezetési gyakorlatra mennek a katonák. Fontos, hogy a KRESZ-t minden autós betartsa, tehát ne hajtson a járművek közé, körültekintően közlekedjen a környezetükben.