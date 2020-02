Tisztelt olvasóink!

Köszönjük Önöknek, hogy munkánkat rendszeresen segítik azzal, hogy információikat, értesüléseiket megosztják a Délmagyarország munkatársaival. Hétről hétre tapasztalhatják, hogy az ilyen információk átadásából cikk születik, amennyiben az értesülés igaznak bizonyul, és többeket is érint egy-egy felvetett probléma. Számos esetben foglalkoztunk ugyanakkor egyedi gondokkal is, amiben tudtunk, mindig segítettünk, és ez így lesz a jövőben is.

Az elmúlt napokban több e-mailt és telefont is kaptunk Önöktől, amelyben a koronavírus szegedi felbukkanásával kapcsolatban osztották meg velünk értesüléseiket. Ezek mindegyikéről gyorsan kiderült, hogy nem igaz, éppen ezért nem is írtuk meg egyiket sem. Tegnap azonban már számonkérték a szerkesztőséget, mert valaki nem találta meg a lapban az általa napokkal korábban elküldött információt. Szerkesztőségünk azonban, ahogyan eddig is, ezután is csak ellenőrzött, hivatalos forrásból megerősített információt közöl. Különösen igaz ez az olyan helyzetekben, amikor a felesleges pánikhelyzet elkerülése mindenkinek egyformán érdeke, a pánik kialakulása pedig egyformán árt mindenkinek. A rémhírek terjesztése pedig bűncselekmény, amelyért három év börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság.