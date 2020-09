Tíz évet kapott a mindszenti molesztáló

Jogerősen tíz év szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a mindszenti idős férfit a múlt héten, aki szexuá­lisan molesztált több fiút. A helyiek szerint ez a büntetés kevés. A férfi diákmunkával kecsegtetett, és a közeli kistelepülésen lévő nyaralójába is elvitte a tizenéves fiúkat, de mást is akart a kamaszoktól, nem csak azt, hogy nyírják le a füvet.

A molesztálás több nyáron is zajlott, nem tudni, hány fiút környékezett meg az idős férfi, mert a helyiek sejtései szerint nem minden kamasz mert erről beszélni.

Ismétlődő „forgatókönyv”

A történet minden esetben úgy kezdődött, hogy a szülők és a fiúk a reklámújságban egy hirdetésre lettek figyelmesek, amiben diákmunkát kínált fel egy helyi nyugdíjas. A fiatalok szívesen kerestek volna pénzt, a szülők pedig örömmel engedték el a bácsihoz a gyereküket.

Aztán a bevett „forgatókönyv” szerint a munkára jelentkező fiúk füvet nyírtak a férfi házánál, majd megüzente a szülőknek, hogy másnap egy váltás ruhát is vigyenek, mert Mártélyra mennek át biciklivel a családi nyaralóba. Későn végeznek, csak másnap jönnek haza. Csakhogy a nyaralóban a férfi alkalmakat keresett arra, hogy a fiúkat babusgassa, a hasukat, lábukat simogassa, belenézzen a nadrágjukba. Volt, aki mellé beállt anyaszült meztelenül a tusolóba fürödni. Az egyik, akkor 12 éves fiú titokban küldött SMS-eket a szüleinek, hogy vigyék haza.

Egy másik ismert esetnél az említett kiskamasz édesanyja véletlenül megtudta, hogy az ismerőse fia éppen az „öregnél” dolgozik. Riasztotta a szülőket, akik siettek Mártélyra a gyerekért.

Cikkünk hatására újra nyomoztak

Próbaképpen lapunk egyik férfi munkatársa is felhívta a hirdetési újságban található telefonszámon az idős embert, hogy lenne-e munka az ő 14 éves fiának. Az idős férfi, aki ellen akkor már két éve molesztálás miatt eljárás folyt, először gyanakodott, hogy honnan tudja a számát, végül oda lyukadt ki, hogy azonnal szüksége lenne segítségre a meggyszedéshez. Közben többször rákérdezett, hány éves a gyerek, és hogy fiú-e.

A 2017-ben megjelent első cikkünk után voltak, akik telefonon, illetve e-mailben mesélték el névtelenül, velük mit tett vagy mit akart tenni a mindszenti pedofil. A rendőrség is újból nyomozott a férfi után, majd 2017. július 28-án le is tartóztatták. A napokban a jogerős ítélet is megszületett.

Félnek, hogy korábban kiszabadul

– Az én fiam esetében még csak másfél évet kapott a pedofil. Most, gondolom, hogy más ügyek is napvilágra kerültek, szigorodott a büntetési tétel – mondta az egyik érintett édesanya. Hozzátette, a tíz évet is kevés büntetésnek tartja.

– Jobb lett volna, ha fegyházba küldik, úgy tudom, az sokkal szigorúbb, mint a börtön. Lakoljon meg, megérdemli. Biztos több áldozata volt, mint ahány nyilvánosságra került. Három évet már ült az előzetesben, attól tartunk, hogy néhány év múlva kiengedik jó magaviseletért – tette hozzá.

Több mindszenti lakos is úgy hallotta, hogy az idős férfit a tettéért az előzetesben megverték a fogolytársai.

– Nem tudom, igaz-e, de valószínűleg még a börtönben is megvetik azokat, akik gyerekeket akarnak megrontani – mondta egy mindszenti kétgyermekes édesapa.