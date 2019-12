Tízéves ünnepet tartott a makói Forgatós

Nagyszabású gálaműsorral ünnepelte a hétvégén a Hagymaházban 10. születésnapját a makói Forgatós táncegyüttes. Az ének, a zene, a tánc gyógyít – mondta a műsort látva az est vendége, Sebő Ferenc Kossuthdíjas zenetudós.

– Ez nem csak tánccsoport, hanem egy család – mondta Doktor László vezető a Forgatós táncegyüttesről, amely a hétvégén kétórás, karácsonyi népszokásokkal fűszerezett gá­­laműsorral ünnepelte alapításának 10. évfordulóját.

A kezdet, amire most visszaemlékeztek, amúgy nem volt könnyű: Doktor László és felesége, Doktor-Bagaméri Andrea akkoriban táncházakat tartottak, és ezek résztvevői vetették fel, hogy komolyabb formában is szeretnének táncolni. Előbb kamaracsoport alakult, ma pe­­dig már egy nagy létszámú, óvodásokat is soraiban tudó együttes a Forgatós.

Amelynek egyébként igen mozgalmas volt az idei éve, hiszen sikerrel szerepeltek különböző versenyeken, szerepeltek táncjátékokban, de például a Turay-színház produkcióiban is. Jövőre többek között trianoni témájú műsorral fognak turnézni, és várhatóan a Hősök terén is táncolni fognak.

A hétvégi hagymaházi műsor egyik vendége Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenetudós volt, aki nagyra értékeli az eredeti táncokat eredeti viseletben, az ősök kultúráját hitelesen őrző Forgatóst. – Az őseink tudták, hogy az ének, a zene, a tánc gyó­­gyít. Ezek révén ugyanúgy ki tudjuk fejezni magunkat, mint a beszéddel, és éppen ezért érdemes már gyermekkorban elsajátítani, hogy le tudjuk vezetni a bennünk felgyülemlő feszültséget – mondta.

Hozzátette: a Forgatós arra is bizonyíték, hogy a magyar kultúrában a sikert marketing, sikeréhség és pénz helyett a munkára lehet építeni.

– Nem igaz, hogy a fiatalok nem szeretnek dolgozni, hogy nem szabad őket bonyolult tánclépésekkel terhelni. Ez egy évszázados ősi nyelvezet, ami igenis le tudja kötni az embert.