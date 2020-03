Több a munkájuk a rendőröknek

Hogy a rendőrök közül pontosan kinek milyen védőfelszerelésre van szüksége a koronavírus-járvány miatt, az attól függ, ki milyen munkát végez a testületben. A Zsaru magazin szerint felkészültek, de például nem mindegy az sem, hogy egy egyenruhás mit csinál a szolgálat vége után.

A koronavírus-járvány kitörése után bevezetett rendkívüli jogrend számtalan pluszfeladatot ad a rendőröknek, akiknek a civileken kívül magukra is vigyázniuk kell. Lódi-Sipos Edina ezredes, a rendőrség vezető főorvosa a Zsaru magazinnak elmondta, hogy amint hallottak a vírusról, közegészségügyi szakemberek és orvosok bevonásával elkezdték felmérni, hogy mennyi és milyen védőfelszerelésre van szükségük a rend­őröknek.

Kell a távolságtartás

Ehhez háttéranyagokat is készítettek, amelyeket kiraktak az összes rendőrségi épületben. Ezekben egyebek mellett a helyes kézmosásra, a megszokott érintkezési formák kerülésére és a higiénés szabályok betartására hívták fel a figyelmet.

– Hogy a rendőrök közül pontosan kinek milyen védőfelszerelésre van szüksége, az attól függ, ki milyen munkát végez. Fontos például, hogy kivel és milyen körülmények között kerül kapcsolatba. Nyilván teljesen más a helyzet akkor, ha kollégáink ellen­őrzést végeznek a budapesti bulinegyedben, vagy egy intézkedéskor rövid párbeszédet folytatnak másfél méteres távolságból valakivel – fogalmazott az ezredes.

Ahogy mindenhol máshol, a rendőrségen is a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ irányelveit veszik figyelembe. Egyébként jelenleg a rendőröknek külön védőruha nincs kifejlesztve.

A megelőzés a legfontosabb

– A rendőreinket különösen igyekszünk védeni, hiszen ez a szolgálati feladatok maradéktalan ellátásához szükséges – tette hozzá a vezető főorvos, aki hangsúlyozta, a legfontosabb a megelőzés és a felkészülés.

Arról pedig, hogy mennyire változtatta meg a rendőrség életét a járvány, már az Országos Rend­őr-főkapitányság hivatalvezetője beszélt.

– Munkatársainknak kellő megfontoltsággal és elővigyázatossággal kell eljárniuk az intézkedésekkor. De nemcsak a munkavégzés közben kell megfontoltnak és elővigyázatosnak lenniük, hanem a magánéletben is – mondta Gömbös Sándor dandártábornok.

Nagy a felelősség

Azaz nem mindegy, hogy a szolgálat befejezése után mit tesznek, milyen rendezvényekre látogatnak, hol fordulnak meg. Kettős követelménynek kell megfelelniük: egyrészt saját egészségüket is óvniuk kell, másrészt azokét az emberekét is, akikkel esetleg intézkednek.

A dandártábornok szerint a betegség felütheti a fejét a rend­őrségen belül is. Ezért van hatalmas felelőssége a szervezetnek munkáltatóként, de a náluk dolgozó járványügyi felügyelőnek, az alapellátó orvosoknak és természetesen maguknak a rendőröknek is a megelőzésben.