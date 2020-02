Több ezer tárgy került a Tornyaiba

A vásárhelyi Tornyai János Múzeumban ma nyílik a Kiss Lajos nyomdokain haladva – Válogatás a Tornyai János Múzeum 2019. évi gyarapodásából című kiállítás, amely április végéig tekinthető meg. A közgyűjtemény több ezer tárggyal gazdagodott az elmúlt évben.

A vásárhelyi Tornyai János Mú­­zeum néprajzi és helytörténeti gyűjteményének tavalyi gyarapodását bemutató, ma nyíló és április végéig látogatható ki­­állítást a két kurátor, Terendi Viktória néprajzkutató és Bernátsky Ferenc történész ismertette meg tegnap a sajtóval.

Terendi Viktória elmondta: a múzeumok napjainkban in­kább a meglévő anyag feldolgozására törekednek, arra helyezik a hangsúlyt. A Tornyaiban azonban fontosnak tartják a gyűjtemény folyamatos gyarapítását, hogy minél több, a város történetét, kultúráját reprezentáló tárgyat mentsenek meg az utókornak. Ez így történt tavaly is. Érdekesség, hogy az egyik legrégebbi darab egy 1820-as butella, a legfiatalabb a múlt század 60-as éveiben hímzett blúz – mondta a néprajzkutató. A vásárhelyi hímzés relikviáiból is látható válogatás, amely Lakatosné Szilágyi Jolán hagyatékából került a múzeumba. Testvérével közel 70 éven át működtetett drukkolóműhelyt Vásárhelyen, ahol a hímzésekhez készített mintát. Ezekből az is megállapítható, egyes korokban mi volt a divatos, a trendi.

Tavaly több ezer új tárgy ke­rült a múzeumba elsősorban hagyatékokból, vásárlással vagy ajándékozással – tudtuk meg Bernátsky Ferenctől.

Fotó: IMRE PÉTER

A Kiss Lajos nyomdokain ha­­ladva című tárlat ezekből mu­­tat be válogatást. A helytör­téneti részt ismertető szakember közölte, érdekes a kis-tiszai zsilip, vízmű kéményének 1923-as lebontását megörökítő fotósorozat.

Bernátskytól még megtudtuk: a tárlaton a városban egykor működő fotográfusok munkáiból is megmutatnak párat, amelyek esküvői, báli pillanatokat örökítenek meg, de akadnak köztük családi fotók, osztályképek is. A tárlat vendégei még láthatnak képeket a Kokron-gyár építéséről, bővítéséről, de egyleti bálok, különböző társasági ese­­mények meghívói is szerepelnek a tablókon. A Múzeumőr című kiállításhoz kapcsolódó tárlat ma 17 órakor kezdődő megnyitóján köszöntőt mond Márki-Zay Pé­­ter polgármester, megnyitja Miklós Péter múzeumigazgató, közreműködik a Rákóczi Kocsmája Zenei Mű­hely.