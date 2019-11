Több ezren voltak kíváncsiak arra, lehet-e stroke-juk

Ingyenes stroke-szűréseket tartottak, beszámoltak a szegedi stroke-ellátás helyzetéről és az agyérbetegségek megelőzésének lehetőségeiről is szombaton az Árkádban. A Neurológiai Klinika egész nap programokkal várta az érdeklődőket.

Stroke Napot tartott a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinikája szombaton az Árkádban, ahol ingyenes stroke-szűréseken vehettek részt az érdeklődők, akiket szakmai tájékoztató előadásokkal, táncos és zenés műsorokkal, interaktív beszélgetéssel, közös tornával és kvízzel is vártak a szervezők. Ugyan a vizsgálatok délelőtt 10 órakor kezdődtek, de akkora volt az érdeklődés, hogy már reggel negyed 9 óta kígyóztak a sorok.

Több ezer érdeklődő

– Nagy öröm, hogy ennyien fontosnak tartják az egészségüket. Mindenki kap egy szűrőfüzetet, ezt követően testmagasság, testsúly, derékkörfogat, vércukor és vérnyomás mérést tartunk, ezek alapján nemzetközi pontrendszer szerint állapítjuk meg a rizikófaktorokat. Ha valakinél túl magas az érték, akkor további vizsgálatok szükségesek, a koleszterinszintet, a szívritmust és az érszűkületet figyeljük meg. Ezt tanácsadás követi, ahol a további teendőket beszéljük át. A klinika dolgozói mellett az orvostan hallgatók is közreműködnek a vizsgálatokban – tájékoztatta lapunkat Szabó Nikoletta, a Neurológiai Klinika adjunktusa.

Idősek a sorokban

Főként az idősebb korosztály élt a lehetőséggel, például a szegedi Héger Margit. Mint mondta, idén 65 éves, ezért is fontos számára, hogy felmérjék a stroke helyzetét, ő mindig kihasználja az ingyenes szűrővizsgálatokat egészsége megóvása érdekében.

Élet a stroke után

A 60 éves Vidács János Algyőről érkezett az egész napos programra, épp a Szent Vincent Rehabilitációs Központ gépeit tesztelte, ugyanis 7 évvel ezelőtt stroke érte. – Azért jöttem el, hogy hátha tudok még valami újat tanulni, ami előrébb lendítené az állapotomat. Tetszenek ezek az eszközök, a szakemberek szerint jól bírom magam, ezt én is így érzem. Van előttem egy rossz példa, a szomszédom, akinek annyira leromlott az állapota, hogy már nem tudja elhagyni az ágyat. Én nem akarok így járni, ezért mozgok és fejlesztem magam, illetve leszoktam a dohányzásról is – emelte ki. A férfi szerint kegyetlen dolog a stroke, újra kellett tanulnia a járást, valamint a beszédén is javítani kellett. Hozzátette, csak úgy tudott kilábalni belőle, hogy nem hagyta el magát.