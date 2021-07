Több kisebb rendezvénnyel készülnek

Az idei falunap is elmaradt Csanyteleken, de a településen élők nem maradnak szórakozási lehetőség nélkül. Többek között sportpályanévadót, népdalos találkozót és szüreti mulatságot is rendeznek majd a faluban.

– Nagyon szerettük volna, de az akkori járványügyi szabályozások miatt nem tudtuk volna felelősséggel megrendezni a falunapot. A jó hír a rosszban, hogy az aktívan működő civil szervezeteink segítséget nyújtanak abban, hogy ne maradjunk program nélkül: júniusban családi és gyereknapot tartottunk a Szent László Általános Iskola szervezésében, de tartottunk 24 órás pontyfogó verseny a horgászegyesületünk segítségével, nemrég pedig Borda János vezetésével pedig történelmi túrát tartottunk a faluban – számolt be a már lezajlott rendezvényekről Erhard Gyula polgármester.

Mint megtudtuk, a nyár hátralévő részére is változatos programokkal készülnek Csanyteleken: jönnek a Ferencváros labdarúgócsapatának öregfiúi, népdalénekes találkozó is szerveznek, de a régi kézművességeket és a szüreti hagyományokat is meg lehet majd ismerni a tervezett rendezvényeken.

– Július 10-én névadó ünnepséget rendezünk a sportpályán, ahol a Fradi legendái is pályára lépnek a csanyteleki öregfiúkkal szemben, és szintén ennek a hónapnak a végére tervez népdalos találkozót az Őszikék Nyugdíjas Klub is. Augusztus 28-án a civilek napját rendezzük meg, itt a hagyományőrzést, a régi kézművességeket szeretnénk megismertetni a fiatalokkal, de lesz közös főzés és koncert is, szeptemberre pedig nyugdíjas baráti találkozót tervezünk, valamint a szürethez köthető szórakozásokat is szeretnénk bemutatni – árulta el a falu polgármestere.

Erhard Gyula hozzátette, hálás a civilek munkájáért, az önkormányzat pedig minden rendezvényt támogat.

– Azt is szívesen vesszük, ha valakinek bármi további ötlete lenne, segítünk a megvalósításában. Bízok abban, hogy ezekkel a rendezvényekkel egy kicsit pótolni tudjuk a lakosság jogos hiányérzetét az elmaradt szórakozási lehetőségek miatt – tette hozzá a polgármester.