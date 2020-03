Több megyei népszokás is fűződik a termékenység ünnepéhez

A gyümölcsfák körül forog ma minden, ideje elvégezni szaporításukat, viszont az oltott fából ne adjunk másnak, mert akkor oda a termésünk a szegediek szerint. Érdemes megfigyelni most a békát, ha megszólal, negyven napig még vacogunk.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe van, Mária fogantatásának napja. Mivel Jézus születésének napját december 25-én ünnepeljük, ezért elődeink rögtön visszaszámoltak ettől a naptól kilenc hónapot, úgy tartották, Jézus március 25-én fogant meg Mária méhében. Éppen ezért ezt a napot a termékenység ünnepeként emlegetik, így hiedelem is fűződik hozzá, miszerint az a gyermekre vágyó asszony, aki ezen a napon óránként imádkozik párjával közösen, az biztosan teherbe esik. Jellegzetes ferences-népies hagyomány egyébként, hogy aki ma ezer Üdvözlégyet imádkozik, annak minden jóravaló kívánsága teljesül.

Itt a szemzés ideje

Keresztény ünnep ez, a magyar vallásos hagyományok szerint március 25-én kell elvégezni a gyümölcsfák oltását, szemzését, hiszen Szűz Mária is most fogadta méhébe Jézust. Fontos viszont, hogy a beoltott fából nem szabad letörni vagy levágni, mert akkor vér folyik belőle. Aki mégis így tenne, annak vaksággal kell számolnia, halála után pedig elkárhozik. Tisztogatni és nyesegetni sem szabad, hagyni kell, hogy maguktól korhadjanak el. Szegeden elődeink úgy tartották, hogy aki a szemzett fából másnak ágat ad, az a termést is odaadja. Érdekesség viszont, hogy a zalai Nagybakó lakói csak egyetlen gallyat szemeztek, ezzel a gyermekáldást korlátozták mágikusan.

A bőséges termésért tettek

A kiszomboriak eltérnek a fentiekben említett hagyománytól, ők metszenek a gyümölcsfáikról gallyacskákat, amiket eltüzelnek, ezzel megakadályozva a termés elférgesedését. Az ottani méhészek nemcsak elégetik a gallyakat, hanem a röplyukakhoz is állítanak belőlük, hogy fáikról a méhek majd jól mézeljenek. Más tájegységeken, például Székesfehérvár-Felsővároson a déli harangszókor jól megrázzák a gyümölcsfákat a bőséges termésért, Zala megyében, Söjtörön az ünnepen szemzett rózsafára akasztják az olvasót, a tápiógyörgyei gazda pedig a gyümölcsfák törzsét kereszttel jelöli meg. Ebből is látszik, hogy keresztény ünnep a mai.

Fókuszban a fecskék

Ahogyan az a jeles napokon szokás, úgy a termés mellett a madaraknak is jelentőséget tulajdonítottak. Budaörsön, Hőgyészen és Németbólyban is e napon kitárják az istálló ajtaját, ezzel a gazda meghívja a fecskéket, Isten madarait, hogy házában fészkeljenek, ugyanis az felér egy tűz ellen való biztosítással.

Maradhat a hideg

Persze az időjóslás sem maradhatott el. A Gyimesben élők szerint ha ma rossz idő van, akkor hideg tavaszunk lesz. Az Ipoly menti falvakban ismertté vált regula szerint „Gyümölcsoltó hidege, téli hónapnak megölője”. A békákat is figyelték március 25-én, mert ha ezen a napon megszólaltak, akkor bizony negyven napig még marad a hideg. Ugyan túl jó időnek nem örülhetünk ma, viszont az előrejelzések szerint hétvégére már visszatér a tavasz, így a gyimesieknek nem lesz igazuk, de a békákra érdemes lesz azért odafigyelnünk.