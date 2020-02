Az éjszakai órákig 31 épületkárokra vonatkozó jelzés érkezett a katasztrófavédelemhez, a temetőkben is esett kár, ha nem is annyi, mint szeptemberben. Személyi sérülésről nem érkezett hír, de a katasztrófavédelemhez csütörtök délelőttig több mint 200 segélyhívás futott be.

Több mint 170 segélyhívás érkezett a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a vi­­har kapcsán szerdán. A megye minden hivatásos egységét riasztotta a műveletirányítás, több mint hatvan tűzoltó este kilenc óráig folyamatosan végezte a műszaki mentéseket. Az esetek zömében leszakadt faágak, kidőlt fák és megrongálódott tetőszerkezetek okoztak fennakadást. A tűzoltók munkáját is nehezítette a szél Az éjszakai órákig 31 épületkárokra vonatkozó jelzés érkezett az ügyeletre, személyi sérülésről nem érkezett hír – tájékoztatott Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő. Elmondta: a viharos szél Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Makón okozta a legtöbb kárt. Az igazgatóság a hivatásos tűzoltók mellett az önkéntes egységeket is bevonta a mentésekbe. A mórahalmi, a szegedi, a sándorfalvi és a földeáki ön­­kéntes tűzoltók, valamint a szegedi mentőcsoport öt egysé­­ge, tizennyolc tűzoltóval, hét autóval járta a megye városait. Munkájukat nehezítette az erős szél, amely miatt magasból mentő eszközöket nem tudtak biztonsággal használni. 200 feletti bejelentés A mentési munkálatok csütörtökön tovább folytatódtak. – Csütörtökön délelőtt is fo­lyamatosan érkeztek a bejelentések, számuk összességében immár kétszáz felett van. Sokan csak másnap reggel, például munkakezdéskor észlelték a vi­­har okozta károkat. A szerdai naphoz hasonlóan csütörtökön is jellemzően kidőlt fák, leszakadt faágak és tetőszerkezetekben keletkezett károk miatt riasztották a tűzoltókat – fejtette ki a megyei szóvivő. Urnafalban, ravatalozóban, sírban is esett kár A Kolozsvári téren egy fenyő dőlt a nemrég felújított játszótér kerítésére, és egyes temetőkben is keletkeztek károk, ha nem is akkorák, mint a tavaly szeptemberi vihar idején. Akkor 125 fa dőlt ki a Belvárosi temető területén – szerdán kilencet csavart ki, és az ágletöréssel együtt összesen 11 sír sérült meg – tudtuk meg Makrai Lászlótól, a szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatójától. Az egyik fenyő a járdára dőlt, a másik a sírokra, a törzse eltört egy keresztet. Az Alsóvárosi te­­metőben nem számoltak be nagyobb viharkárokról, ottjártunkkor néhány nagyobb leszakadt ágat láttunk, de már gyűjtötték össze azokat. A tápéi temetőben viszont megbontotta a szél az urnafal tetejét, a dorozsmai temetőben pedig megbomlott a ravatalozó előteteje, javításuk folyamatban van. Az újszegedi, Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia kezelésében lévő temető gondnoka a nyilvánosság segítségét kérte, hogy a szélvihar által szétszórt koszorúk, virágok, esetleg megrongálódott sírok felmérésére el tudja érni a hozzátartozókat. Az izraelita temetőben sem keletkeztek nagyobb viharkárok, kisebb ágakat tört csak le a szél, sírok nem rongálódtak meg, válaszolta kérdésünkre Buk István, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke.