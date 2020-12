Több mint 30 éves a „Cserkó”

Tavaly volt harmincéves a Cserepes sori piac, amit neveztek egykor lengyelnek, majd kínainak is. A rendszerváltás évében indult, a batyus lengyel árusokat telepítették ide eleinte. A kétezres években 4-500 kereskedő is árult hétvégente a piacon, ma a bezárás határán áll. A Délmagyarország korábbi írásaiból szemezgettünk.

„Egy biztos: a Cserepes sori piacon mindent lehet kapni, még döglött egeret is.” 1996-os riportunk kezdődik ezzel a mondattal, akkor már hetedik éve üzemelt a piac, ami 1989. január másodikán nyitott meg. Nevezték eleinte lengyel, majd kínai piacnak is: 2014-es írásunkban Erdős István, a piac akkori igazgatója mesélte el, hogy a nyitáskor a batyus lengyel „turistákat” költöztették ide a Mars és a Szent István térről. A lengyelek helyét a kilencvenes évek közepén vették át az ázsiai árusok.

Balekok a placcon

A rendszerváltást követően 20. cégként jegyezték be a Cserkót üzemeltető Piac Kft.-t, 1990. május 20-i cikkünkből tudjuk, a városi tanács kereskedelmi és termelési osztálya mellett még kilenc tulajdonos alapította, többségében szövetkezetek. A cikkben arról is beszéltek: a „cuccoló külföldiek” drá­gáll­ják a városi szállásokat, az E75-ös mentén a parkolókban főznek, esznek, isznak napokon át. „Öt litván a Sancer partján kempingezett, másik három szovjet a szeméttelep szélénél táborozott le.” „Benn, a placcon a tülekedésben mindennaposak a lopások. Zsebelnek. Rabolnak. Sok balek akadt a szerencsejátékosok horgára. Találtak hamispénzt. Épp csak fegyvert, kábítószert még nem, s még embert sem öltek.”

Szétszóródnának a seftelők

1991-ben a bezárását fontolgatták, de attól tartottak, a sef­­telők akkor a városban szóródnának szét. A piac ma­­radt, de kötelezték az üzemeltetőket bizonyos problémák megoldására, a nyereség egy részét a közbiztonság javítá­sára kellett felhasználni – a „vadkeleti világ” idővel megváltozott. Ahogy Bikádi János, a piac korábbi igazgatója visszaemlékezett lapunkban 2014-ben, „a rendcsinálás konfliktusokat is szült: hátba szúrtak, rám is lőttek. Olyan is előfordult, hogy felbőszült kínaiak a piac rendészeire támadtak.” 1996-os riportunkban áll: „Az emberi leleményességnek nincs határa, már a tekintetben, hogy mi mindent lehet eladni. (…) van itt a mosószappantól kezdve a bugyin és a zoknin túllépve pornóújság, rizses csoki, Vegeta, szerszám, játék, no és egy eleven három hónapos palotapincsi kölyök.”

2003 áprilisában elterjedt, hogy hazánk uniós csatlakozása után megszűnhet a Cserepes sori piac. Megnyugtattuk az olvasókat: a csatlakozás „nem befolyásolja a zsibvásárok rendjét”. Akkor öt tulajdonos, köztük az önkormányzat, üzemeltette a „Cserkót”. Az utóbbi években 120 milliót költöttek a piacra, a közbiztonságra már nem lehet panasz. „Csatornáztunk, parkolókat építettünk, aszfaltoztunk, új központi épület került tető alá (…). Szombatonként a tízezret is meghaladja a vásárlók száma, az árukat 4-500-nál is több kereskedő pakolja ki (…).”

Fejlesztések, lejtmenet

2004 és 2008 között lejtmenet­ben volt a piac – ezt azzal ma­­gyarázták, hogy az emberek hi­telből vásárolnak –, de 2009-ben megírtuk: a környékre telepedett élelmiszermultik vásárlói a Cserepesre is átsétálnak. Megint növekedett a forgalom, megjelentek újra a zsebesek is. 2014-ben, a Cserkó 25. születésnapján arról adtunk hírt, hogy 100 millió­ból fejlesztették, létrehozták az autópiac helyén a régiségvásárt. Az utóbbi időben azonban már inkább a bérlők és az igazgató közti konfliktusokkal került be a hírekbe a „szegé­nyek piaca”. Mindössze 34 bérlő maradt, és év végével többen távoznak: december el­­sején ír­­tuk meg, hogy január vé­­gén lakat kerülhet a kapujára.