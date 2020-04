Több mint ötszáz múzeum vár virtuálisan

Járt már az amszterdami Van Gogh Mú­­zeumban, a párizsi Musee D’Orsay-ban, a firenzei Uffisi Képtárban vagy a New York-i MoMA-ban?

Most ingyen bárki megteheti, ugyanis a Google Arts & Culture programjának kö­­szönhetően több mint ötszáz múzeumban és galériában tehetünk virtuális sétát a fotelünkből. Olyan helyeket barangolhatunk így be, ahová sokunknak nem adódik lehetősége eljutni.

A világhírű külföldi helyszí­nek mellett számos magyar intézményt is bemutatnak, ilyen a Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a nemrégiben megújított Szépművészeti Múzeum vagy az Operaház is. Mindezt belépődíj nélkül tekinthetjük meg a www.artsandculture.google.com oldalon. Tüzetesebben szemügyre vehetjük például Csontváry Kosztka Tivadar 1907-ben készült Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című festményét, vagy Szirnyei Merse Pál Lilaruhás nőjét és Pi­pacsos mezőjét is.

Az állandó kiállításokon túl számos érdekes információval gazdagodhatunk. Egy-egy festőnek a szerelmi életében kutakodhatunk, megtudhatjuk, kinek volt a kedvenc írója Charles Dickens és Jules Michelet, ki milyen könyvet olvasott szívesen. Frida Kahlónak a teljes gardróbját átkutathatjuk, látva a különleges, hímzett mintás, magas talpú, magas szá­­rú cipőit, miközben megnézhetjük a híres sárga-kék konyháját, illetve azt a stúdiót is, ahol képeit készítette.