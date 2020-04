Több mint százan adtak vért Bordányban

A bordányiakat a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzet sem tartotta vissza attól, hogy vért adjanak.

– Maga szerint miért vagyok itt? Mert felest akarok inni? – kérdezett vissza a bordányi Dudás Zoltán az ÖNO-ban, a bordányi Integrált Szociális és Egészségügyi Központ régi épületében, a Szent István tér 1. alatt, ahol a napokban szervezett véradást a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete. Dudás úr, aki az előírásoknak megfelelően maszkban és kesztyűben érkezett, azt mondta, hatvan év felett már csak évente egyszer-kétszer megy el vért adni, de régebben gyakrabban tett így.

A bejárat előtt az előírásoknak megfelelően egymástól jó­­kora távolságra sorakoztak a véradók már 10 óra után nem sokkal. Odabent minden állomáson egy ember tartózkodott.

– Ez tényleg így működik, a szabályokat be kell tartani. Sajnos még mindig nem mindenki veszi komolyan. Mossa­nak kezet, hogy aztán ne arra kelljen várni – mondta a Vöröskereszt kollégája, a véradás koordinátora.

Odabent Czékus Gézát az el­­sők között vette kezelésbe Marcsi, a Szegedi Regionális Vérellátó Központ szigorú, de vicces asszisztensnője.

– Ez a harmincötödik véradásom. Az első úgy jött, hogy a középiskolában azt mondták, aki vért ad, annak a következő két órára nem kell bemenni. Utána aztán adtam rendszeresen – mondta a bordányi véradó, akitől azt is megtudtuk, nem aggódik különösképpen a vírus miatt, pedig a középső fia Olaszországban van, délen. Ha nem ott lenne, ő is ott feküdt volna a véradók között.

– Most hagyd ki, legalább százan jelentkeztek, majd két hét múlva Forráskúton – mondta Marcsi, így én most ki­­hagytam a bordányi csapolást. – Akkora a segítő szándék, hogy még Zsombóról is érkeztek – dicsérte a bordányiak és környékbeliek segítőkészségét a szakember.

Kiszállásos véradás Csengelén

Április 15-én 8 és 10 óra között Csengelén, a faluházban szerveznek kiszállásos véradást. Emellett továbbra is várják a véradókat a Szegedi Vérellátó Központban, a szentesi és a hódmezővásárhelyi vérellátó osztályokon, valamint a makói véradó állomáson. A várakozási idő csökkentése és a kis létszám érdekében célszerű időpontot foglalni előre az Országos Vérellátó Szolgálat oldalán.

Ki lehet véradó?

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt. Enni lehet, sőt kell, lehetőleg ne zsíros, nehéz ételt. Fontos, hogy elegendő folyadékot igyon a donor. Évente a férfiak akár ötször, nők négyszer adhatnak vért. Két véradás között legkevesebb 56 napnak kell eltelnie. A Mórahalmi járásban legközelebb április 28-án, kedden Forráskúton 9 és 13 óra között a Jerney János Művelődési Házban, a Petőfi Sándor utca 3. alatt lesz véradás.