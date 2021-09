Több száz bográcsban készült a lecsó Szentes utcáin – Galéria

A tavalyi online fesztivál után idén ismét az utcákon rotyogott a lecsó. Több száz bográcsban készítették a „legszentesibb” ételt, ami már szentesikummá nőtte ki magát: a lecsó, valamint a húsz évvel ezelőtt indult főzőfesztivál idén a helyi értéktárba is bekerült.

A szeletelő kések kopogása, az izzó fahasábok ropogása, a piruló zöldségek sercegése és a lecsó rotyogása: ez az a zene, aminek minden szentesi ismeri a ritmusát. A Hunor Coop Zrt. által húsz éve indított családi nap az évek során szépen kinőtte magát: mára az egész várost megmozdító főzőfesztivál lett belőle, ami a „főszereplővel”, azaz a lecsóval együtt a szentesikumok lajstromába is bekerült.

– Büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt években, évtizedekben teljes részévé vált a fesztivál ennek a kisvárosnak. Lokálpatriótának tartom magam, hiszek abban, hogy a próféta a hazájában is tud alkotni. A lecsófesztivállal azt hiszem, hogy a várost és a környéket is népszerűsítem. Sok helyen próbálkoztak már az országban hasonló főzőverseny szervezésével, de olyannal még nem találkoztam, ahol közel háromszáz bográcsban főne a lecsó, és ehhez négy vagy öt utcát le kelljen lezárni. Ezen a fesztiválon az ellenségekből barátok lesznek, koccintanak, megkóstolják egymás lecsóját. Ez egy jó buli: vannak, akik külön csapatjelmezt, pólót készíttetnek, az alkalomhoz illően terítenek – mondta el Mészáros Zoltán, a gasztrofesztivál elindítója.

Abban, hogy a lecsófesztivál húsz év után sem fulladt ki, nagy szerepe van annak, hogy nem találkozni két olyan emberrel, aki egyformán készíti el ezt az ételt: annak a variációs lehetősége, hogy ki milyen húst tesz bele, vagy milyen zöldségeket használ a paprika és a paradicsom mellett, szinte végtelen. Ahogy Mészáros Zoltán mesélte, már pezsgős vagy rénszarvashúsos lecsó is készült, sőt, még nutellás lecsó is előfordult – igaz, akkor a szakács maga kapott be egy kanálnyit a mogyorókrémből, a bográcsba végül nem került.

A főzőmesterek idén is kitettek magukért, és miközben a lecsó a bográcsban rotyogott, addig a színpadon egymást váltották a produkciók: a Hunor Coop elhozta Szentesre a Just Showband mellett Takáts Tamást, Vastag Csabát, Kasza Tibit és a Korda György-Balázs Klári házaspárt, de készültek rock- és gyerekszínpaddal is.