Több száz tökkel fesztiváloztak a balástyai gyerekek

Több száz tököt használtak fel a tegnapi Balástyai Tökfesztiválon. A gyerekek faragták, festették és különböző ételekben meg is ették a közmunkások által kifejezetten erre a rendezvényre megtermelt zöldséget. A hagyományőrző programon a szülőket is vendégül látták.

Őszköszöntő, hagyományőrző rendezvény a Balástyai Tökfesztivál, amelyet immár negyedik alkalommal rendeztek meg az önkormányzat tanyáján. A tegnapi programon mintegy négyszáz gyerek vett részt: délelőtt az óvodások, délután az iskolások lepték el a település melletti állatsimogatót. Ezúttal azonban nem a nyulak, disznók és szárnyasok voltak a főszereplők, hanem az a rengeteg tök, amiket felhalmoztak a területen.

– Ezeket direkt ennek a programnak a kedvéért termeltük meg önkormányzati földön, közmunkaprogramban – mondta el Ujvári László polgármester. A termést így ingyen tudták odaadni a gyerekeknek: mindenki saját tököt festhetett vagy faraghatott – kinek melyik módszer volt szimpatikusabb.

– Nehéz a faragás, főleg a száj megformázása – számolt be tapasztalatairól a hatodikos Ádám. Ezen mondjuk nem is csodálkoztunk, hiszen – bár volt ennél alkalmasabb szerszám is – egy vajkenő késsel próbálta vagdosni a kemény tökhéjat. A negyedikes Henrietta és Rebeka meg sem próbálkoztak ezzel a technikával, ők inkább ecsettel varázsoltak arcot a kerek tökökre.

– Mindenképpen ijesztőt akartunk – mesélték. Azt azonban egyelőre nem döntötték el, otthonukban hova állítják majd ki a barátságosnak nem mondható tökfejet.

A gyerekek hat állomáson mehettek végig. A tökölésen kívül lehetett például színezett tökmagból képet ragasztani, fából madáretetőt készíteni, vagy különböző ügyességi feladatokat végrehajtani. Ezek közül a legérdekesebb a Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kihívása volt, náluk ugyanis tűzoltósisakban kellett a bóják között lábbal végigvezetni a tököt. Egy másik pályán ugyanez volt a feladat, csak sisak nélkül és kézzel.

Aki megunta a feladatokat, kérhetett arcfestést, ping-pongozhatott, játszhatott óriás jengát vagy twistert, de akár focizhatott is. Volt közös tánc és éhes sem maradt senki: hamburgerrel, töklevessel, tökös süteménnyel, tökmagos pogácsával és teával vendégeltek meg mindenkit, sőt az ovisoknak délelőtt még sült tök is jutott. A mintegy négyszáz darab kifaragott tök mellett így több tíz kilónyit meg is ettek a résztvevők.

– Sokan segítettek a rendezvény megvalósulásában, a fő támogató a Gémes Eszter Városi Könyvtár és a Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt – mondta el Ujvári László. A programon bemutatkozhattak a falu civil szervezetei és szakkörei is. Mivel pedig a szülőket, családokat is meghívták délutánra, a fesztivál egy hatalmas közös szalonnasütögetéssel zárult.