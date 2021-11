Több százezer nő él bántalmazó kapcsolatban

Becslések szerint hazánkban is több százezerre tehető azok száma, akik párkapcsolatukban áldozattá válnak, de élete során minden ötödik nő találkozik valamikor ezzel a jelenséggel. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából szakemberrel beszélgettünk arról, hogyan ismerhető fel egy ilyen kapcsolatm, és hol kérhetnek segítséget az érintettek.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony a Kispesten bevált módszerrel siklatná ki a fenyegető vizsgálatot

A nők ellen világszerte követnek el nemi erőszakot, illetve különböző erőszakos bűncselekményeket. Erre hívja fel a figyelmet minden év november 25-én a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Becslések szerint hazánkban is több százezerre tehető azok száma, akik párkapcsolatukban áldozattá válnak, de élete során minden ötödik nő találkozik valamikor ezzel a jelenséggel. A legtöbb esetben pedig akár évek is eltelhetnek, mire lépést mernek tenni, vagyis elhagyják párjukat, vagy legalább segítséget kérnek.

– Tapasztalataink szerint a bántalmazott nők szégyellik helyzetüket, gyakran pedig félnek is, ezért ragadnak bele sokáig kilátástalan helyzetükbe

– mondta el Kereszty Ágnes, az Igazságügyi Minisztérium Szegedi Áldozatsegítő Központjának koordinátora. Hozzátette: benne élve felismerni is nehéz sokszor az ilyen helyzeteket, pedig a bántalmazó kapcsolatok jól leírható minták szerint működnek.

– Sok esetben már az is megerősítést és bátorítást ad ezeknek a nőknek, amikor rájönnek, hogy problémájuk nem egyedi, másokkal is ugyanezek történnek meg

– hangsúlyozta a szakember, aki szerint a nők elleni erőszak mögött többnyire egy patriarchális, „enyém vagy” szemlélet áll.

A leggyakoribb bántalmazás a lelki erőszak

– A bántalmazásnak minden esetben különböző formái alakulnak ki. Legtöbbször lelki erőszak az alapja: a férfi ellen­őrzése alatt tartja a nő életét, féltékenykedik, minősíti a döntéseit, minden problémáért a nőt teszi felelőssé, ha pedig párja szóvá teszi a gondjaikat, azokat tagadja, érzéseit pedig kétségbe vonja. Ha a másik személyiségének leuralása már rendszeressé válik, akkor erőszakról beszélünk – hangsúlyozta Kereszty Ágnes, aki megjegyezte: éppen ezzel a viselkedéssel érhető el, hogy a bántalmazott nők egy idő után már el is hiszik, hogy ők a hibásak, ezért nem akarnak kilépni ebből a kapcsolatból. Mindehhez sokszor társul gazdasági erőszak is, vagyis amikor nem engedik a nő számára a munkavállalást, nem adnak neki pénzt, így téve őt anyagilag is kiszolgáltatottá.

Fenyegetéstől egészen a fizikai erőszakig

A lelki erőszak mellett van verbális is, melyhez a fenyegetéseken túl hozzá tartoznak a másikkal szembeni lekicsinylő, gúnyolódó megjegyzések.

– A bántalmazó igyekszik párját a környezetétől is elszigetelni: ellenőrzi telefonhívásait, nem engedi el a barátaival, és gyakran a családjától is elszakítja. Sajnos ezekbe a helyzetekbe sokszor a gyerek is belevonódik, hiszen remek zsarolási eszköz lehet az ilyen típusú férfiak számára. Közös háztartásban gyakran elhangzik például, hogy „ez is anyád miatt van”. A közös gyermek egyébként indokot adhat arra is, hogy egy már lezárt bántalmazó kapcsolatban is tovább folyhasson a lelki erőszak, akár a láthatással való zsarolással vagy ennek az időszaknak a felhasználásával arra, hogy a férfi kontrollt gyakoroljon egykori párján. A lelki, verbális erőszakot, bántalmazást gyakran kiegészíti egy másik magatartás is, a megfélemlítés: ilyenkor már tör-zúz, csapkod és félelemkeltően viselkedik a bántalmazó. A bántalmazó kapcsolatokban nem mindig jelenik meg a testi erőszak, de ha igen, az sokféle formában meg tud nyilvánulni, hiszen ide tartoznak a lökdösődések, néhány pofon, és természetes a sokkal durvább bántalmazás, akár fojtogatás, rúgás, égetés vagy harapás is. Az erőszakos magatartást tanúsító elkövető részéről meg kell említeni a szexuális erőszakot is, illetve nagyon súlyos esetben az elemi igények korlátozását, amikor már párját éhezteti, bezárja vagy megkötözi – sorolta a szakember.

Sokszor a gyerek miatt nem mernek lépni a nők

Tapasztalatok szerint a hosszú évekig fennálló bántalmazó kapcsolatban gyakori az is, hogy anyák az érintettek.

– Ennek oka, hogy ha már gyermek is van, nehezebben lépnek ki egy ilyen viszonyból, főleg ha anyagi függésben is vannak párjuktól

– magyarázta Kereszty Ágnes. Ugyanakkor éppen az anyai szeretet az, ami sokszor megadja a végső lökést ahhoz, hogy segítséget kérjenek, mert nem akarják, hogy gyermeküknek is baja essen, vagy hogy ilyen mintát látva nőjön fel. Segítség lehet már önmagában a viselkedési minták felismerése is úgy a bántalmazott, mint a környezete számára, hiszen nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a családok, barátok, szomszédok támogatásával sokkal könnyebb az erőszakos kapcsolatból kivezető út. Tudatosítanunk kell az áldozatban, hogy van kire támaszkodnia. Ez társadalmi felelősségünk.

Az Áldozatsegítő Központ a környezet számára is tud tájékoztatást adni.

– Az Áldozatsegítő Központba bárki bejöhet, itt ingyenes jogi és pszichológiai segítséget kapnak, és nem szükséges feltétel, hogy feljelentést tegyenek. Az elsődleges feladatunk a kríziskezelés és annak elérése, hogy az áldozat vissza tudja szerezni lelki egyensúlyát. De az ügyintézésben is tudjuk támogatni azokat, akik ezt igénylik. Sokan nem tudják például, hogy van lehetőségük megelőző távoltartás iránti kérelmet benyújtani bírósághoz. Erről a kérelem benyújtását követő 3 napon belül dönt a bíróság, és maximum 60 napra elrendelheti. Ezzel a lehetőséggel tehát akár 2 hónapig is biztonságban lehet az áldozat, mely idő alatt lehetősége nyílik az élethelyzete rendezésére és az ahhoz szükséges további lépések megtételére. Ennek megírásában ugyanúgy segítünk, mint abban, hogy mindenki megtalálja a saját élethelyzetének leginkább megfelelő megoldást. De tudunk támogatást adni családtagoknak is, hiszen egy ilyen kapcsolatban ők is áldozatok – tette hozzá.

Van, aki visszamegy bántalmazó párjához

Kereszty Ágnes elmondta, hogy előfordulnak olyan esetek is, amikor a bántalmazott nők végül visszamennek párjukhoz, aki elől menekülnek.

– Ezt is el kell fogadni, és el sem ítélhetjük őket ezért. Ezeknek a nőknek annyira lenullázza az önbecsülését egy ilyen élethelyzet, hogy gyakorlatilag újra kell építeniük önmagukat. Vannak, akiknek soha nem volt bankkártyájuk, és fogalmuk sincs, hogyan kell ügyeket intézni vagy akár egy csekket befizetni. Ha pedig kudarc éri őket az önállóság során, azt visszaigazolásnak érzik: hiszen a párjuk is megmondta, hogy semmire nem jók. Mi ezt megértve és elfogadva ezekben az esetekben is segítjük őket, bízva abban, hogy a következő próbálkozásuk pozitív eredménnyel fog járni, és sikerül kialakítaniuk egy önálló, szabad életet. Mindig vannak sikertörténetek, és ezekért éri meg dolgoznunk.

Ha bajban van, vagy másért aggódik, hívja a nap 24 órájában elérhető áldozatsegítő vonalat a 06 80/225-225-ös számon.