Több szülészet is anya- és bababarát lesz a megyében

10 fővárosi és 43 vidéki egészségügyi intézmény szülészetét fejlesztik 3,3 milliárd forintból – jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Megyénkből a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi szülészete 100, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház 80, míg a szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika több mint 201 millió forintból válhat családbaráttá.

Az utóbbi intézmény ter­­vei­ről a közelmúltban szá­­moltunk be, miszerint esz­­közbeszerzéseket szeretné­nek megvalósítani, többek közt egy olyan speciális inkubátort vásárolnak majd a pénzből, amivel a koraszülöttek biztonságos szállítása válik megoldottá az osztályok kö­­zött. Korábban már 277 millió forintot elnyertek, szintén kormányzati finanszírozású pályázaton, amiből 2020-ban rég nem látott fejlesztést végeznek majd az osztályon.

A kormányzat már a második olyan felhívásának eredményét ismertette most, ami az anya- és bababarát szülészet kialakítását segíti. Kásler Miklós közlése szerint összesen 10 milliárd forintot fordítanak erre a célra. A mostani második pályázati körben a kórházak infrastrukturális fejlesztéseit, illetve eszközbeszerzéseit finanszírozzák állami forrásból – tette hozzá.

Szólt arról is, hogy a pályázat egyetlen feltétele volt, hogy a fejlesztéseket össze kell kötni képzésekkel is. Az anya- és bababarát szülészeti ellátással kapcsolatos graduális és posztgraduá­lis képzési rendszer fejlesztésére 100 millió forintot különítettek el – közölte a miniszter.

A most megvalósuló második ütem céljai a szülészeti el­­látás elméletének és gyakor­latának megváltoztatása, kép­­zések, belföldi és külföldi ta­pasztalatcsere, módszertani fej­­lesztések támogatása, a vá­­randósfelkészítés megerősítése, továbbá az anyatejgyűjtő állomások fejlesztése, és a szülés körüli időszak pszichés megerősítése.