Több társasház elől elszállították a szelektív kukákat

Eltűntek a szelektív kukák több társasház elől azok után, hogy egy hete felgyújtottak egyet, a tűzben pedig két autó is kiégett. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. gyűjtötte be azokat, amelyeket a házke­zelők nem vettek át. Jövő héten fórumot tartanak számukra.

Múlt héten számoltunk be arról, hogy egy felgyújtott szelektív hulladékgyűjtő mellett két autó is kiégett a Kereszttöltés utcában. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, ám az eset felvetett egy másik, az anyagi káron kívüli problémakört is. Kovalcsik Tamás házbizalmi elmondta, tudomása szerint a társasház ke­­zelője ezeket a kukákat nem vette át, így nem érti, azok miért voltak kihelyezve. Így ugyanis azoknak tulajdonképpen nem volt felelőse.

A szelektív kukákat zárt he­­lyen kellene tartani, több tár­sasház kezelője éppen erre hi­vatkozva nem akarta átvenni, mondván, nem tudják megoldani. Csakhogy a szelektív gyűjtés kötelező, így kihelyezésükkel a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. jogszabályi kötelezettséget hajt végre. Eddig 250 hulladéktárolót helyeztek ki a városban a rendelkezésre álló ezerből, a két autó teljes megsemmisülésé­vel járó kukagyújtogatás után azonban több utcából eltűntek.

– Szeretnénk a jogszabályban foglalt kötelezettségeinket úgy végrehajtani, hogy ebből hasonló probléma még egyszer ne adódhasson. A kezelők által át nem vett edényeket visszaszállítottuk, jövő hét kedden pe­­­dig a 29 legnagyobb kezelővel, társasházi képviselővel egy fórumot tartunk, ahol szeretnénk ennek a problémának a végére pontot tenni – mondta el lapunknak Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. vezetője. Hozzátette, bíznak benne, hogy a fórumot követően a társashá­­zi edényosztás felgyorsul.

A cégvezető megjegyezte: az érintett házak lakóitól már kaptak megkeresést, hogy szeretnék a kukákat használni, vagyis itt is lenne igény rájuk a lakosság részéről. Magánházas övezetekben pedig fel sem merült ezek kihelyezésével kapcsolatos reklamáció vagy probléma.

– Tájékozódtunk más nagyvárosokban, ahol a hasonló edényosztáson már túl vannak, ott sem fordult elő Szegedhez hasonló tiltakozás – tette hozzá.