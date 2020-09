Több települést is elért a koronavírus

Csongrád-Csanád megyében tizennyolccal volt több koronavírussal fertőzött beteg pénteken, mint egy nappal korábban. Ezzel párhozamosan pedig a megye egyre több településén jelenik meg a vírus. Azt is bejelentették, hogy látogatási tilalom van a kisteleki idősotthonban.

Már 334 igazoltan fertőzött betegről tudni Csongrád-Csanád megyében – derült ki a hivatalos kormányzati portálról, ahol az új fertőzöttekről számolnak be naponta. Ez azt jelenti, hogy már a megyében is napi tíznél több új beteget találnak.

Ez látszik egyébként azokból az adatokból, amit néhány település nyilvánosságra hozott. Csongrád közösségi oldalán szűkszavúan csak annyit írtak, hogy három beteg van a településen.

Székkutas is érintett

Még csütörtökön Székkutason is diagnosztizáltak egy koronavírussal fertőzött beteget. Erről Szél István polgármester számolt be a hivatalos Facebook oldalán pénteken. Azt írta, pánikra semmi ok, mindenkit higgadt, fegyelmezett és felelősségteljes viselkedésre kér.

Kiderült a bejegyzéséből, hogy az önkormányzat hétfőtől újra fertőtleníti a buszmegállókat. Minden intézményt ellátnak a megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszerrel. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövő héttől valamennyi 65 év feletti székkutasinak egy mosható és vasalható textilmaszkot adnak.

A beteg jelentkezett

Az elmúlt napokban egy koronavírussal fertőzött beteget diagnosztizáltak Maroslelén – számolt be róla Drimba Tibor. A község tavaly megválasztott polgármestere a Facebookon közzétett bejegyzésében azt is leírta, hogy erről maga a beteg számolt be, így találgatásra és feltételezgetésre sincs semmilyen szükség. Hozzátette, hogy egyeztetett az ügyben a háziorvossal, akitől megtudta, egyelőre más érintettről nem tudnak a faluban.

A polgármester szerint a maroslelei önkormányzat, ahogy a járvány tavaszi megjelenésekor, így a mostani második koronavírus hullám idején is mindent megtesz a lakosság védelme érdekében. A szeptemberi iskolakezdés előtt fertőtlenítették az iskola, az óvoda, illetve a faluház épületét, a héten pedig a többi közintézménnyel, illetve a legsűrűbben használt közterületeken folytatták ezt a munkát. Az orvosi rendelőt pedig kifestik, valamint fertőtlenítő- és tisztítószerekkel látnak el minden intézményt.

Szegeden pedig a szőregi általános iskolában történt újabb fertőzés. Információink szerint az egyik elsős osztály tanítója lett beteg. Őt és az osztályt is karanténba küldték.

Telefonos kapcsolattartás

A Kisteleki Időskorúak Gondozóházában pedig azt jelentették be, hogy az ország összes ilyen intézményéhez hasonlóan, ott is látogatási tilalmat rendeltek el. Arról viszont gondoskodnak, hogy a hozzátartozók telefonon tudjanak beszélni a rokonaikkal. Csomagot is lehet küldeni az intézménybe, de csak fertőtleníthető csomagolásban, és olyan árukat, amik nem romlanak meg.