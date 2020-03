Több tonna kártevő marad a nyakunkon a fecskehiány miatt

A klímaváltozással Magyarországon is új rovarok, szúnyogfajok jelenhetnek meg, új kórokozókkal. Amikor majd elkapunk valamit, lehet gondolkodni: nem kellett volna leverni a fészkeket az eresz alól. Szegeden az utóbbi 25 évben becslések szerint harmadára csökkent a fecskeállomány, országos szinten a felére. Az okoknak jártunk utána.

Csaknem kétmillió – a szakemberek becslései szerint ennyi fecske hiányzik az állományból Magyarországon 2010 óta. A Magyar Madártani Egyesület februári közleménye megdöbbentő számokat közölt: az utóbbi húsz évben megfele­ződött fecskeállomány jóval kevesebb kár­tevőt is fogyaszt. Egy-egy évben legalább kétmillió kilogramm, azaz kétezer tonna kártevő és betegségeket terjesztő rovar ma­­rad a környezetünkben – márpedig a klímaváltozással új rovarok, szúnyogfajok telepednek meg nálunk is, és nem egy hoz magával új kórokozókat is. A természetes védekezésben fontos szerepet töltenének be az ezeket a rovarokat fogyasztó állatok, mint a fecske vagy a denevér – ezért is kellene fokozottan vi­­gyáznunk rájuk. Mérési adatokon alapuló becslés alapján minden fecske legalább egy kiló repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszak alatt, méretben a muslicától a nagyobb légyig.

Folyamatosan csökken az állomány

– Nagyon nehéz megbecsülni a hazai fecskeállományt, többféle monitoring jellegű felmérést is végeztek az utóbbi években. Ezekből az derül ki, hogy a füstifecske állománya például 90-100 ezer párra tehető – mondta el Tokody Béla, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád megyei szervezetének titkára. Az MME becslése szerint a molnárfecske hazai fészkelőállománya 27–36 ezer pár közötti, a leszakadt partfalakban, meredek homokbányákban költő partifecskepár pedig 15–50 ezer van még az or­­szágban.

Mindhárom nálunk köl­­tő fajta állománya lassú, de fo­­lyamatos csökkenést mutat az utóbbi húsz évben. A mélyen villás farkú füstifecske kisebb, állattartásra is berendezkedett falvak lakója, épületeken költ, akár a molnárfecske. Utóbbi azonban kedveli a városokat, ha falun telepszik meg, akkor is inkább a központban. A Klauzál téren, a Dóm téren és Ká­­rász utcán is lehet találkozni Szegeden a fészkeivel. Molnárfecskefészkek leverése okozott botrányt Makó központjában is évekkel ezelőtt – az esettel la­punk is foglalkozott.

Külön Csongrád megyében nem készült felmérés a fecskeállományról, de Szeged belvá­ro­sában a nyolcvanas években felmérték a molnárfecskéket, akkor 500-600 pár költött a kis­­körúton belül. A vizsgálatot egész Szegedre kiterjesztve ismételték meg három éve egy szakdolgozat keretében, és az derült ki, hogy az egész városban költ annyi, mint annak ide­­jén a közvetlen belvárosi ré­­szeken.

Leverik a fecskefészkeket

– Annyira megszűnt az emberek toleranciaküszöbe, hogy le­­­­verik az ereszek alól a fészke­ket, elüldözik, esetleg meg is ölik a madarakat. Nemcsak ma­gánházaknál, hanem intézményekről is. Húsz éve erre még nem nagyon volt példa, sokkal jobban tisztelték a fecskéket. Megváltozott a társadalmi szemléletmód, az emberek egy­­mástól és a természettől is elidegenednek – foglalta össze az egyik nagy problémát Tokody Béla. Ezen a környezettudatos oktatás, nevelés segíthet nagyon sokat: megértetni, megtanítani az embereknek, miért fontos, hogy ne az állatok elpusztításával, élőhelyük tönkretételével oldjuk meg a problémákat. Gondoljunk csak a cikk elején említett kétezer tonna rovarra, ami így a nyakunkon marad – egy megyére is száz fölötti szám jut.

A partifecskét komolyan érinti az élőhelyek megváltozása is, ami rész­­ben a klímaváltozással függ össze. A kimaradó árvizek miatt nincs elég leszaka­­dó homokos partfal, ahol költhetnek, és a homokbányák közül is egyre ke­­vesebbnél találnak al­kalmas meredek falakat. Az egyre szárazabb tavaszok a molnár- és a füstifecske költését is megnehezítik, mert nem biztos, hogy találnak elég sarat a fészkek kijavításához, felépítéséhez.

Mi is sokat tehetünk értük

Ez ellen mi is tehetünk: a kiskerttulajdonosok hagyhatnak egy sarasabb felületet a kertben, de akár cserépben is tehetünk ki sarat az erkélyre, párkányra. Ha pedig éppen a mi ereszünk alá rak fészket egy pár, ne bántsuk, óvjuk a meglévő fészkeket is – ezek mellé a műfészket is eredményesebb telepíteni. Sokan nem tudják, de a fecskefészkeket le­­verni engedély nélkül egész évben tilos, költési időszakban, április 1. és október 31. között pedig nem is engedélyeztethető. A piszok ellen fel lehet szerelni fecskepelenkát. Amellett, mennyire hasznos állatok, a gyerekeknek is hatalmas élmény a fészek nyílásában tátogó kisfecskéket, az etető szülőket figyelni.

A klímaváltozás egyébként nemcsak hazai élőhelyükön, hanem a tavaszi és őszi vo­­nuláskor, valamint a telelőhelyeken is megnehezíti a fecskék túlélését. A táplálékhiány miatt illegális madárbefogásnak, vadászatnak es­­nek áldozatul, vagy éppen a durva rovarirtóknak. 1968-ban Magyarországon tiltották be a DDT nevű, többek között rákot is okozó szert. Afrikában még sok helyen használják malária elleni védekezésre.